Pariisissa Gare de Lyon -rautatieasema evakuoitiin palon takia, palo saatu hallintaan

Pariisin keskustassa on ollut suuri tulipalo, ja yksi kaupungin päärautatieasemista, Gare de Lyon, on jouduttu osin evakuoimaan. Poliisi on kehottanut välttämään aluetta, jotta pelastushenkilöstö voi tehdä työtään. Palo on poliisin mukaan jo saatu hallintaan ja sitä sammutetaan parhaillaan.

Alustavien tietojen mukaan tulipalo sai alkunsa, kun mielenosoittajat sytyttivät tuleen roskapönttöjä ja skoottereita. Protestoijat vastustivat kongolaisen muusikon Fally Ipupan konserttia, joka oli määrä pitää läheisellä areenalla. Pariisissa on toistuvasti mielenosoituksia maassa esiintyviä kongolaisia muusikkoja vastaan. Kongosta paenneiden mukaan taiteilijat ovat Kongon presidentin Joseph Kabilan ja hänen seuraajansa Felix Tshisekedin kätyreitä.

Vuonna 2017 Ipupan konsertti peruttiin, koska se olisi poliisin mukaan aiheuttanut liikaa uhkaa turvallisuudelle.