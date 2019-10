Pariisissa veitsimies surmasi neljä poliisia, epäilty tekijä ammuttu

Pariisissa veitsimies on surmannut neljä poliisia pääpoliisiasemalla kaupungin keskustassa lähellä Notre Damen katedraalia. Tämän jälkeen poliisi ampui epäillyn tekijän tiettävästi poliisiaseman pihalla.

Epäilty on mies, jonka kerrotaan työskennelleen poliisiasemalla. Poliisijärjestön mukaan hyökkääjä työskenteli poliisiasemalla hallinnollisissa tehtävissä. Ranskalaismedioiden mukaan kyse on 45-vuotiaasta miehestä, joka on työskennellyt Pariisin poliisin hallinnollisella puolella 20 vuotta.

Tapahtuma-alue on eristetty, ja ainakin yksi lähellä oleva metroasema on suljettu. Paikalla on runsaasti poliisiautoja ja muita hälytysajoneuvoja.

Ranskalaisen uutiskanavan BFMTV:n mukaan epäilty puukotti kahta poliisia poliisiaseman sisätiloissa, yhtä portaikossa ja yhtä sen pihalla.

Pääpoliisiaseman luo ovat saapuneet presidentti Emmanuel Macron, pääministeri Edouard Philippe ja sisäministeri Christophe Castaner. Sisäministeri Castanerin oli määrä vierailla myöhemmin tänään Turkissa, mutta hän on siirtänyt matkaa Pariisin veitsihyökkäyksen takia

Hyökkäys tapahtui päivä sen jälkeen, kun ranskalaispoliisit aloittivat lakkonsa. Lakon syynä on lisääntynyt väkivalta poliiseja kohtaan, kertoo BBC.

"Poliisit olivat paniikissa"

Hyökkäyksen aikaan poliisiasemalla ollut tulkki Emery Siamandi kertoi paniikista talon sisällä.

– Ihmisiä juoksi joka paikassa, kuului itkua. Kuulin laukauksen. Ymmärsin, että se tapahtui sisäpuolella. Hetken kuluttua näin poliiseja, jotka itkivät. He olivat paniikissa, hän kertoi uutistoimisto AFP:lle.

Syyttäjä on paikalla, mutta terrorismin vastaiset viranomaiset eivät tässä vaiheessa ole mukana tutkinnassa.

Vielä ei tiedetä epäillyn tekijän motiivia. Joidenkin lähteiden mukaan esimerkiksi työpaikan erimielisyyt saattaisivat olla teon takana.

Hyökkäys tapahtui iltapäivällä kello 14 Suomen aikaa.