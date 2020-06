Pekingissä tuore koronarypäs, joka on yhdistetty läheiseen lihatoriin – osa tartunnoista kotimaassa saatuja

Kiinan pääkaupungissa Pekingissä on suljettu yhteensä yksitoista asuinkiinteistöä. Kaupungin eteläosassa määrättyjen liikkumisrajoitusten syynä on tuoreeltaan havaittu koronavirusrypäs, joka on yhdistetty läheiselle lihatorille, viranomaiset kertoivat tänään.

Tähän mennessä yhteensä seitsemän koronatapausta on yhdistetty Xinfadin lihatorille. Näistä kuusi varmistettiin lauantaina, viranomaiset kertovat.

Kiina ilmoitti tänään 11 uudesta koronatapauksesta. Tartunnoista kuusi on kotimaassa saatuja.

Eniten kuolemia yhä Yhdysvalloissa

Koronaviruspandemian aikana tiedetään kuolleen yhteensä hieman yli 425 000 virukseen sairastunutta ihmistä, uutistoimisto AFP:n laskelma kertoi varhain lauantaiaamuna.

Vahvistettuja tautitapauksia on tiedossa noin 7,6 miljoonaa.

Eniten kuolemantapauksia on Yhdysvalloissa, jonka osuus kaikista on hieman alle 114 000 kuollutta (35 per 100 000 asukasta). Toiseksi eniten kuolleita on Brasiliassa, jossa ihmisiä on menehtynyt hieman alle 42 000 (20 per 100 000 asukasta). Kolmantena tulee Britannia, jossa kuolemantapauksia on reilut 41 000 (61 per 100 000 asukasta).

Koko Euroopassa kuolemantapauksia tiedetään olleen noin 187 000. Euroopan maista Britannian jälkeen eniten kuolemia on ollut Italiassa, jossa niitä on yli 34 000 (57 per 100 000 asukasta), ja Ranskassa, jossa kuolleita on yli 29 000 (45 per 100 000 asukasta).

Suomessa on kuollut 325 koronavirukseen sairastunutta ihmistä, eli 6 per 100 000 asukasta.

Brasiliassa tilanne pahin Sao Paulossa

Brasilian terveysministeriön mukaan 212 miljoonan asukkaan Brasiliassa on varmistettu yli 828 000 koronatartuntaa. Asiantuntijoiden mukaan tartuntatapausten todellinen määrä voisi olla 10 tai 15 kertaa korkeampi.

Brasilian ensimmäinen koronatapaus havaittiin kolme ja puoli kuukautta sitten. Epidemia ei ole kuukausienkaan jälkeen täysin hallinnassa, joskin muutamat isot kaupungit, kuten Sao Paulo ja Rio de Janeiro ovat alkaneet avata talouselämäänsä.

Sao Paulon osavaltio on pahiten koronan runtelema alue Brasiliassa. Osavaltion alueella on kirjattu lähes 168 000 tartuntaa ja yli 10 300 koronaan liittyvää kuolemaa, eli noin neljäsosa kaikista Brasilian kuolemantapauksista.

Rio de Janeirossa koronakuolemia on ollut 7 417 ja tartuntoja lähes 78 000.

Ranska avaamassa rajojaan

Ranska aikoo avata ulkorajojaan Schengen-alueen ulkopuolisille maille heinäkuun 1. päivästä alkaen. Asiasta kertoivat maan sisäministeri Christophe Castaner ja ulkoministeri Jean-Yves Le Drian yhteisessä tiedotteessa perjantaina paikallista aikaa.

Ministerien mukaan rajojen avaaminen tapahtuu vaiheittain, ja se vaihtelee tapauskohtaisesti sen mukaan, millainen terveystilanne kussakin maassa on. Lisäksi avaamispäätöksiin vaikuttavat tiedotteen mukaan Euroopan tasolla tuohon mennessä tehdyt sopimukset.

Euroopan unioni suositteli torstaina, että EU-maat avaisivat rajansa joillekin Balkanin niemimaan maille heinäkuun alusta lähtien.

Korona on runnellut Eurooppa poikkeuksellisen pahasti. Lähes puolet kaikista maailman koronaan liittyvistä kuolemista on kirjattu Euroopassa.

Tartunnan leviäminen on kuitenkin hidastunut monissa pahiten koronan kurittamissa maissa, mikä on mahdollistanut osaltaan myös koronarajoitusten höllentämisen. Korona on kohdellut Euroopassa erityisen kovasti muun muassa Espanjaa, Italiaa ja Ranskaa.

Castaner ja Le Drian vahvistivat, että Ranska aikoo myös kesäkuun 15. päivästä lähtien sallia matkustamisen Schengen-maista. Uutistoimisto AFP:n mukaan Espanjassa on voimassa yhä ulkomailta matkustamiseen liittyviä rajoituksia, joiden suhteen Ranska on luvannut toimia vastavuoroisesti.

Rajoittamattoman maiden välisen kulun mahdollistava Schengen-alue kattaa valtaosan Euroopan unionista, minkä lisäksi Schengeniin kuuluvat myös Sveitsi, Norja, Islanti ja Liechtenstein.

Liikkumisrajoitukset eivät ole pysäyttäneet tartuntoja Chilessä

Chilessä kirjattiin perjantaina tähän mennessä synkimmät päiväkohtaiset koronaan liittyvät kuolinluvut. Viranomaisten mukaan edellisten 24 tunnin ajalta ilmoitettiin yhteensä 222 uutta koronaan liittyvää kuolemaa ja yli 6 700 uutta tartuntaa.

Tartuntojen määrä on kasvanut tasaisesti siitäkin huolimatta, että pääkaupunki Santiagoon on asetettu liikkumisrajoituksia jo neljä viikkoa sitten. Kaupungissa asuu noin seitsemän miljoonaa ihmistä.

Aikaisin perjantaina paikallista aikaa tartuntoja oli rekisteröity yli 160 000 ja koronakuolemia yhteensä 2 870 (15 per 100 000 asukasta).