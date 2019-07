Pekka Haavisto raportoi EU-kollegoille matkastaan Sudanin lähialueille – ajoitusta kuvataan erittäin tärkeäksi

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) esittelee tänään Brysselissä muille EU-ministereille antia matkastaan Sudanin lähialueille.

Haavisto on vieraillut viime päivinä Addis Abebassa tapaamassa Etiopian edustajia ja Afrikan unionin keskeisiä toimijoita sekä Sudanin siirtymäajan sotilasneuvoston että oppositiorintaman (FFC) edustajia.

Myöhemmin hän vierailee vielä Egyptissä, Saudi-Arabiassa ja Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa.

Haavistolla on EU:n ulkoministerin Federica Mogherinin valtuutus keskustella Euroopan unionin puolesta Sudanin tilanteesta ja siitä, miten kansainvälinen yhteisö voisi tukea maata.

Sotilasneuvosto ja oppositiorintama pääsivät aiemmin tässä kuussa sopimukseen siviilijohtoisesta siirtymävaiheen hallinnosta, mitä on kuvattu läpimurroksi maan tilanteen vakauttamisessa.

EU-diplomaatti kuvaa Haavistoa vahvaksi Sudan-asiantuntijaksi. Haavisto toimi vuosina 2005–2007 Euroopan unionin erityisedustajana Sudanissa ja Darfurissa ja vuonna 2007 YK:n erityisasiantuntijana Darfurin rauhanprosessissa.

– Matkan ajoitus on erittäin tärkeä nyt kun sopimus on vihdoin saavutettu, mutta hänen mandaattinaan on myös kartoittaa, miten EU voisi parhaiten tukea Sudania eteenpäin. Olemme olleet aina selväsanaisia siitä, että kun siviilijohtoinen hallitus on vallassa, se antaa meille mahdollisuuden antaa tarvittavaa tukea, diplomaatti kertoi.

EU:n ulkoministerit ovat tänään koolla Brysselissä, jossa käsitellään myös Iranin ydinsopimuksen jatkoa, EU-maiden toimia sen turvaamiseksi ja kiristynyttä tilannetta Hormuzinsalmessa.