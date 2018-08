Pelastajat Italian siltaromahduksesta: Tilanne on helvetillinen

Pelastajat kuvailevat Genovan siltaromahduksen pelastusoperaatiota helvetillisiksi, kertoo uutistoimisto Ansa. Pelastajat yrittävät pelastaa ihmisiä romahduksen aiheuttamista raunioista.

22:n vahvistetaan kuolleen onnettomuudessa. Yksi uhreista on lapsi. Pelastajien mukaan ainakin kymmenen on kateissa. Pelastajilla ei ole tietoa siitä, mitä on tapahtunut ihmisille sillan alla olevissa rakennuksissa.

– Pelkäämme, että uhriluku kasvaa, pelastuspalvelujen yksikön johtaja Angelo Borelli kertoi La Repubblicalle.

Paikan päälle on lähetetty kaikki mahdolliset ambulanssit.

Romahduksen aikana kaupungissa satoi voimakkaasti. Pelastajien mukaan rankkasade on lakannut, mikä helpottaa pelastusoperaatioita.