Pelastakaa Lapset: Afrikan sarvessa miljoonia uhkaa nälänhätä poikkeuksellisen kuivuuden vuoksi

Afrikan sarvessa nälkäkatastrofin uhriksi on vaarassa joutua toistakymmentä miljoonaa ihmistä. Heistä puolet on lapsia. Tilanteesta varoittava Pelastakaa Lapset kertoo, että ruuan saanti on uhattuna, koska kesä oli kuivin yli 35 vuoteen.

Humanitaarista apua tarvitaan esimerkiksi Etiopiassa, jossa noin kahdeksan miljoonaa ihmistä on vailla ruoka-apua. Keniassa yli 2,5 miljoonaa ihmistä kärsii akuutista ruokapulasta. Somaliassa puolestaan kriittinen elintarvikepula koskettaa noin kahta miljoonaa.

– Afrikan sarven alueella tarvitsemme 100 miljoonaa dollaria lisää, jotta voisimme vastata ihmisten päivittäisiin ravitsemuksen tarpeisiin, tarjota elintärkeää terveydenhoitoa sekä vahvistaa järjestelmiä, jotka auttavat heitä sopeutumaan muuttuviin ilmasto-olosuhteisiin, sanoo itäisen ja eteläisen Afrikan aluejohtaja Ian Vale tiedotteessa.

Järjestö arvioi, että Afrikan sarven tilanne vain vaikeutuu El Nino -säähäiriön vuoksi. El Ninon seuraukset ovat erilaisia eri puolilla maailmaa. Osassa maailmaa se aiheuttaa kuumuutta ja kuivuutta ja johtaa muun muassa meren pintaveden lämpötilojen nousun seurauksena kalakantojen romahtamiseen.

– Ilmastonmuutoksen vaikutukset etiopialaisten, kenialaisten ja somalien elämään kasvavat vuosi vuodelta. Emme voi sallia, että tämän köyhän alueen lapset ja perheet joutuisivat kantamaan ilmastokriisin seuraukset, Vale jatkaa.

El Nino havaittiin esimerkiksi vuosina 2009–2010 ja 2015–2016. Ilmiö kestää kerrallaan vuodesta kahteen ja toistuu epäsäännöllisen säännöllisesti.