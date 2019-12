Pelastakaa Lapset: Jemenissä kymmeniä lapsia kuolee tai haavoittuu yhä joka kuukausi

Jemenissä kymmeniä lapsia kuolee tai haavoittuu joka kuukausi, kertoo Pelastakaa Lapset -järjestö. Järjestön tiedotteen mukaan Hodeidan ja Taizin kaupungeissa keskimäärin yli 30 lasta kuoli tai haavoittui joka kuukausi tammikuun ja lokakuun välisenä aikana.

Tilanne on järjestön mukaan jatkunut vakavana, vaikka Jemenin konfliktin osapuolet neuvottelivat viime vuoden joulukuussa aselevon YK:n valvonnassa.

Jemenin konflikti on jatkunut jo useiden vuosien ajan. Konfliktissa on kuollut kymmeniätuhansia ihmisiä, joista valtaosa on siviileitä. Miljoonat ihmiset ovat nälänhädän partaalla. YK kutsuu Jemenin sisällissotaa maailman pahimmaksi humanitaariseksi kriisiksi.