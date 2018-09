Pelastakaa Lapset: Yli viittä miljoonaa jemeniläislasta uhkaa nälänhätä

Jemenissä jopa yli viittä miljoonaa lasta uhkaa nälänhätä sodan aiheuttaman ruoan ja polttoaineen hinnan nousun takia, varoittaa kansalaisjärjestö Pelastakaa Lapset.

Järjestön johtajan Helle Thorning-Schmidtin mukaan miljoonat lapset eivät tiedä, milloin he saavat seuraavan ateriansa. Hän kertoo, että vieraillessaan yhdessä sairaalassa Jemenin pohjoisosassa vauvat olivat liian heikkoja itkeäkseen. Heidän kehonsa olivat nälästä uupuneita, hän sanoo.

Thorning-Schmidtin mukaan sota uhkaa tappaa kokonaisen sukupolven jemeniläisiä lapsia, jotka kohtaavat monia uhkia pommeista nälkään ja sairauksiin kuten koleraan.

Jemenissa huthikapinalliset ovat taistelleet Jemenin hallitusta vastaan jo vuosia. Vuonna 2015 taistelut kuitenkin kiihtyivät uudelleen, kun Saudi-Arabian johtama liittouma aloitti ilmaiskut tukeakseen ahtaalle joutunutta presidentti Abdrabuh Mansur Hadia.

YK:n mukaan Jemenissä on meneillään yksi maailman pahimmista humanitaarisista kriiseistä. Vuodesta 2015 lähtien sodassa on kuollut yli 10 000 ihmistä ja yli 20 miljoonaa on avun tarpeessa.