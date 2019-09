Pelastakaa Lapset -järjestön raportti: Kriisialueilla elävät lapset haluavat koulunkäyntiä enemmän kuin ruokaa tai vettä

Kriisien keskellä eläville lapsille tehdyt kyselyt osoittavat, että koulutus on monille lapsille jopa tärkeämpää kuin perustarpeet, kuten vesi ja ruoka. Tämä käy ilmi Pelastakaa Lapset -järjestön tuoreesta raportista.

Education Against the Odds -raportin mukaan lähes joka kolmas lapsista asettaa koulunkäynnin tärkeimmäksi asiaksi. 12 prosenttia taas pitää suurimpana huolenaiheena ruuan tai veden ja sanitaation saantia tai terveyttä.

– Kokemuksemme osoittavat yksiselitteisesti sen, että lasten ja nuorten koulunkäynnin turvaaminen on keskeinen asia, mikä pitää varmistaa myös kriisin keskellä, toteaa järjestön kansainvälisten ohjelmien johtaja Anne Haaranen tiedotteessa.

Näin ei näytä silti olevan. YK:n humanitaarisen avun rahoituksen seurantajärjestelmän mukaan vain noin kaksi prosenttia kaikesta humanitaarisesta avusta ohjataan koulutukseen.

– Lasten kannalta on äärimmäisen huolestuttavaa se, että heidän tarpeensa jätetään koulutuksen osalta pitkälti huomioimatta. Humanitaarisessa avussa koulutussektori on kroonisesti alirahoitettu, Haaranen sanoo.

18 prosenttia ei pääse kouluun

Haarasen mukaan koulukäynti tarjoaa kriisitilanteessa eläville lapsille turvaa ja tukea. Koulunkäynnin avulla voidaan myös suojata lapsia muilta uhilta, kuten lapsityöltä tai varhaisilta avioliitoilta.

Raportin perustana on käytetty kvantitatiivista aineistoa, joka kattaa noin 1 200 iältään 5–18-vuotiasta lasta. Aineisto on kerätty vuosina 2013–2018. Vastanneiden joukossa on muun muassa Syyriasta ja Afganistanista paenneita lapsia ja Kongon demokraattisen tasavallan konfliktialueilla eläviä lapsia.

Jopa 18 prosenttia maailman lapsista ei käy Unescon mukaan koulua. Se tarkoittaa, että koulutuksen ulkopuolelle jää yli 260 miljoonaa lasta. Unesco arvioi, että luku pysyy korkeana myös lähitulevaisuudessa. Arvion mukaan 225 miljoonaa lasta on edelleen koulutuksen ulkopuolella vuonna 2030.