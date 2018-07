Pelastusoperaatio käynnissä – ensimmäinen pelastettava voi päästä ulos luolasta illalla paikallista aikaa

The Guardian uutisoi, että operaatio luolaan jääneiden poikien pelastamiseksi on parhaillaan käynnissä.

Chiang Raissa järjestetyssä tiedotustilaisuudessa kerrottiin, että ensimmäinen pelastettava voi päästä ulos luolasta puoli kahdeksan ja puoli yhdeksän välillä paikallista aikaa. Suomen ja Thaimaan välinen aikaero on neljä tuntia.

