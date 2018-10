Pelastusryhmä saavutti hätälaskun tehneen Sojuz-avaruusaluksen miehistön – kaksikon kerrotaan olevan hyvässä kunnossa

Pelastusryhmä on saavuttanut Kazakstaniin hätälaskun tehneen avaruusaluksen miehistön, Venäjän ja Yhdysvaltojen avaruushallinnot kertovat. Ryhmä on ilmoittanut, että aluksen kaksihenkinen miehistö on hyvässä kunnossa.

Venäläisen Sojuz-aluksen oli määrä matkata kansainväliselle avaruusasemalle, kun Nasan mukaan aluksen kantorakettiin tuli vika pian laukaisun jälkeen. Venäjän avaruusvirasto Roscosmos on ilmoittanut, että tapausta tutkimaan muodostetaan valtiollinen komitea.

Aluksessa olivat venäläinen kosmonautti Aleksei Ovtshinin ja amerikkalainen astronautti Nick Hague. Hague oli matkassa ensimmäistä kertaa, Ovtshinille laukaisu oli toinen hänen urallaan.

Nasan lopetettua sukkulaohjelmansa venäläisalukset ovat olleet ainoa keino matkata kansainväliselle avaruusasemalle. Sojuzit laukaistaan Baikonurin avaruuskeskuksesta Kazakstanista.