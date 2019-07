Perheet pakenevat Pariisin nousevia hintoja – syyttävät sormet osoittavat Airbnb:tä

Pariisissa on jouduttu sulkemaan kouluja viime vuosina, kun perheet pakenevat Ranskan pääkaupungin nousevia hintoja. Yksi ovensa sulkevista kouluista on Vaugirard, johon ilmoittautui tänä lukuvuonna vain 51 oppilasta. Oppilasmäärät ovat laskussa useissa Pariisin keskustan kouluissa, ja osa vanhemmista sekä opettajista syyttää siitä vuokrauspalvelujättiä Airbnb :tä.

– Pariisin keskusta-alueesta on käytännössä katsoen tulossa Airbnb:n hotelli. Alueella on koko ajan vähemmän ja vähemmän vakituisia asukkaita, kertoo vanhempainliitto FCPE varapuheenjohtaja Jean-Jacques Renard.

Kiinteistöjen hinnat ovat nousseet huimasti Pariisissa ja useimmissa länsimaisissa pääkaupungeissa viime vuosina. Keskiluokkaisten perheiden onkin vaikeaa löytää riittävän kokoisia asuntoja, joihin heillä olisi varaa. Asuntopula on osasyy kehitykseen, mutta yhä useampi osoittaa syyttävällä sormella Airbnb:tä.

Vuokrauspalvelun suosio on saanut tuhannet asuntojen omistajat muuttamaan omistuksensa lyhytaikaisiksi vuokra-asunnoiksi, joilla tienaa huomattavasti enemmän kuin perinteisillä vuokrasopimuksilla.

Oppilasmäärät laskeneet vuodesta 2012

Pariisissa väliaikaisesti asutettujen majoitusten määrä nousi viidessä vuodessa lähes 30 000:lla vuoteen 2017 mennessä. Pariisilaisen kaupungistumista tutkivan instituutin viime vuoden raportin mukaan syynä oli todennäköisesti juuri lyhytaikaisten vuokra-asuntojen määrän kasvu.

Trendi on aiheuttanut piikin vuokriin ja kiinteistöjen hintoihin, mikä puolestaan houkuttaa yhtä useampaa vanhempaa suuntaamaan halvemmille esikaupunkialueille tai yhä kauemmas.

Kaupungin tilastojen mukaan lähellä suosittua turistikohde Luxembourgin puistoa sijaitseva Vaugirard on neljän vuoden sisään neljäs koulu, joka joutuu sulkemaan ovensa oppilaskadon vuoksi. Kymmenen koulua on suljettu sen seurauksena, kun ne ovat yhdistyneet muiden koulujen kanssa hupenevien oppilasmäärien vuoksi. Lisäksi kymmenkunta muuta koulua voi joutua yhdistymään tai on sulku-uhan alla.

Samaan aikaan kolme uutta koulua aukeaa syyskuussa, vaikka oppilasmäärät ovat laskeneet vuosittain vuodesta 2012 lähtien. Kaikkiaan oppilaita on noin 13 000 vähemmän.

– Sen sijaan, että kuulisimme aamuisin kouluun menevien lasten ääniä, kuulemme matkalaukkujen pyörien ääniä, kertoo Champs-Elysees-katua lähellä sijaitsevan alakoulun rehtori.

Oikeustapauksia vuokraamisesta

Pariisissa lasten määrässä tapahtunut lasku on päinvastainen Airbnb:n nousun kanssa, sillä Pariisi on vuokrauspalvelun suurinta markkina-aluetta. Airbnb:llä on noin 2,2 miljoonan asukkaan Pariisissa noin 60 000 kohdetta, kun esimerkiksi 8,5 miljoonan asukkaan New Yorkissa kohteita on noin 50 000.

Esimerkiksi Berliinissä palvelussa vuokralle tarjotaan usein yksittäisiä huoneita, kun taas Pariisissa lähes 90 prosenttia tarjolla olevista kohteista ovat kokonaisia asuntoja, kertovat pariisilaisinstituutin tutkijat. Pariisin virkamiehet syyttävätkin Airbnb:tä tuhansien asuntojen kanavoimisesta ulos markkinoilta.

Niin sanottujen kakkoskotien vuokraaminen loma-asunnoksi ei ole laillista Pariisissa. Kaupunki onkin haastanut onnistuneesti useita kiinteistöjen omistajia oikeuteen, kun nämä ovat vuokranneet kokonaisen rakennuksen lähes kaikki asunnot Airbnb:ssä.

"Pariisissa ollut ongelmia jo ennen Airbnb:tä"

Asiantuntijat huomauttavat, että Pariisin oppilaskadon takana on myös muita tekijöitä: uusia asuntoja ei rakenneta ja syntyvyys laskee. Lisäksi laajaa suojaa vuokralaiselle tarjoavat lait ovat jarruttaneet varakkaita pariisilaisia asettamasta asuntojaan vuokralle. Vuokranantajat pelkäävät jäävänsä jumiin vuokralaisen kanssa, jos tämä ei maksa vuokriaan.

Airbnb kertoo työskentelevänsä sen eteen, etteivät sen vuokrauspalvelut vääristäisi paikallisia asuntomarkkinoita.

– Viralliset tilastot näyttävät, että Pariisin väkiluku on laskenut 1950-luvulta lähtien, ja että Pariisissa on ollut asumiseen liittyviä ongelmia jo kymmeniä vuosia ennen Airbnb:n perustamista, vuokrauspalvelujätti kertoo uutistoimisto AFP:lle.

Ranskan tilastokeskus Inseenin mukaan kiinteistöjen hinnat ovat nousseet Pariisissa lähes 25 prosenttia vuodesta 2015. Nousu on tehnyt Pariisista EU:n toiseksi kalleimman pääkaupungin asunnon ostamisen suhteen – edelle hinnoissa menee vain Lontoo.

Monet perheet ovat suunnanneet lähiöihin tai toisiin maakuntiin, kun Pariisissa asuntojen hinnat ovat alkaneet hipoa keskimäärin 9 700 euroa neliömetriltä.

– Yleisesti ottaen pariskunnat lähtevät täältä heti, kun heillä on kaksi lasta, kertoo Ranskan suurimpaan opettajainliittoon kuuluva Jerome Lambert.

– Se on harmi, koska lapset tuovat elämään ja naapurustoon erilaista näkökulmaa, Lambert lisää.