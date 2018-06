Perheistään erotettujen siirtolaislasten palauttamisesta syntyy valtava sotku Yhdysvalloissa

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin takinkäännös siirtolaislasten kohtelusta ei tule ratkaisemaan lasten kohtelusta syntynyttä kriisiä, sanovat siirtolaisia avustavat asianajajat. Perheistään erotettujen lasten palauttaminen vanhemmilleen muodostuu valtavaksi haasteeksi ja se tulee viemään aikaa.

– Kun puhun vanhempien kanssa, he vain tuijottavat minua, koska he eivät voi ymmärtää, sisäistää, hyväksyä tai uskoa, etteivät he tiedä missä heidän lapsensa ovat ja että Yhdysvaltain hallitus on vienyt heidät pois, sanoi teksasilainen siirtolaisia avustava asianajaja Jodi Goodwin.

Sosiaali- ja terveysministeriön alainen virasto ilmoitti torstaina "odottavansa lisäohjeita" perheiden yhdistämisestä.

Kansallisen turvallisuuden viraston tilastojen mukaan toukokuun 5. ja kesäkuun 9. päivän välillä jo yli 2 300 siirtolaislasta oli erotettu vanhemmistaan. Lapset on viety leireihin ja tilapäismajoituksiin, eikä heillä ole mahdollisuuksia olla yhteydessä perheisiinsä.

Trumpin hallinto on perustellut toimintaansa "nollatoleranssilla" laittomia rajanylityksiä kohtaan. Aikuiset siirtolaiset on pidätetty, vaikka he olisivat saapuneet hakemaan turvapaikkaa.

Presidentin allekirjoittama asetus ei lopeta lasten pidättämistä

Lasten erottaminen perheistään ja kuvat ja ääninauhat kauhuissaan parkuvista lapsista olivat kuitenkin liikaa jopa muuten Trumpille uskollisille republikaaneille. Jopa presidentin puoliso Melania Trump kauhisteli lasten kohtelua. Torstaina Melania Trump lähti yllätysvierailulle Yhdysvaltojen ja Meksikon rajalle vierailemaan siirtolaislasten leireillä.

– Haluan tietää, kuinka voin auttaa näitä lapsia palaamaan perheidensä luo mahdollisimman nopeasti, Melania Trump sanoi NBC:n mukaan.

Trump käänsi lopulta kelkkansa keskiviikkona ja allekirjoitti asetuksen, joka määrää, ettei lapsia enää saa viedä perheiltään.

Trump allekirjoitti asetuksen sen jälkeen, kun Yhdysvaltain edustajainhuoneen kerrottiin äänestävän perheiden erottamista koskevasta lainsäädännöstä. Asiasta kertoi edustajainhuoneen puhemies Paul Ryan.

– Me emme halua, että lapsia viedään vanhemmiltaan. Voimme panna täytäntöön maahanmuuttolainsäädäntöämme perheitä rikkomatta. Hallinto sanoo haluavansa kongressin toimivan, ja me toimimme, Ryan sanoi.

Hän myös kertoi, että lakiesityksen mukaan perheet pysyisivät jatkossa yhdessä, maan turvallisuusministeriön säilössä. Siirtolaisia avustavat asianajajat epäilevät, että muutos merkitsee käytännössä sitä, että sekä lapset että vanhemmat pidetään säilössä vielä pitempään. Lisäksi Trumpin asetus ei kiellä erottamasta lapsia, jotka saapuvat rajalle isovanhempien, sisarusten tai muiden sukulaisten seurassa.