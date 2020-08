Perussa on kuollut ainakin kolme alkuperäisväestön edustajaa koronapandemiaan liittyvässä yhteenotossa. Maan hallinnon mukaan noin 70 alkuperäisväestön jäsentä hyökkäsi viikonloppuna syvällä Perun Amazoniassa sijaitsevaan öljy-yhtiön leiriin pysäyttääkseen työt paikallisella öljylähteellä.

Hyökkäys johti poliisiratsiaan, jonka seurauksena loukkaantui maan sisäministerin Jorge Montoyan mukaan 11 alkuperäisväestön edustajaa ja kuusi poliisia. Lisäksi hän kertoi kolmen alkuperäisväestön jäsenen menettäneen henkensä yhteenotossa. Aiempien tietojen mukaan yhteenotossa oli kuollut kaksi ihmistä.

Maan hallinto kertoi hyökkäyksestä sunnuntaina paikallista aikaa. Alueelle on lähetetty Montoyan mukaan hallituksen delegaatio rauhoittamaan tilannetta.

Alkuperäisväestöjä edustavan kattojärjestön mukaan hyökkäys liittyi koronapandemiaan ja kohdistui myös Perun hallintoon. Alkuperäiskansat kokevat, että maan hallitus on laiminlyönyt alkuperäisväestöjä koronaviruskriisin keskellä.

Lauantain ja sunnuntain välisenä yönä keskiyön aikoihin tehdyllä hyökkäyksellä pyrittiin keskeyttämään työt öljylähteellä, joka on öljyvuotoihin turhautuneen alkuperäisväestön mukaan saastuttanut heidän maitaan.

Loreton alueella syrjäisessä Bretanan kylässä sijaitsevaa öljylähdettä operoi kanadalaisomisteinen PetroTal . Yhtiö kertoi yhteenoton jälkeen keskeyttävänsä työt lähteellä. Öljy-yhtiöllä on paikan päällä noin sata työntekijää.

PetroTal oli lopettanut työt Bretanassa toukokuun alussa Perun hallituksen terveysministeriön koronaohjeistuksen vuoksi. Yhtiö kertoi viime kuun lopulla julkaistussa tiedotteessa jatkaneensa toimintaansa alueella heinäkuun puolivälissä.

Alkuperäisväestön edustajia laiminlyöty koronatoimissa

Perun Amazoniassa asuvia alkuperäisväestöjä edustavan kattojärjestö ORPIO:n mukaan hyökkäys oli kohdistettu paitsi öljy-yhtiötä myös maan hallintoa vastaan. Järjestön mukaan hyökkäys liittyi koronapandemiaan.

ORPIO:n mukaan taustalla oli näkemys siitä, että alkuperäisväestön edustajien lähimmäisiä on laiminlyöty ja heidät on hylätty pandemian aikana lääkkeiden ja hoidon puutteen myötä.

– Meidän alkuperäiskansan veljillämme ei ollut tuliaseita. He kantoivat ainoastaan keihäitä esi-isiltä perittynä puolustautumisvälineenä, ORPIO kertoo tiedotteessa.

– He halusivat ottaa öljyleirin haltuunsa, tiedote jatkoi.

Väkivaltaisuuksien alkamisesta on eriäviä näkemyksiä. Perun sisäministeriön mukaan leiriin hyökänneillä henkilöillä olisi ollut keihäiden lisäksi myös haulikoita. Ministeriö myös sanoo yhteenoton alkaneen, kun alkuperäisväestön jäsenet olivat avanneet tulen ja haavoittaneet poliisia. ORPIO:n mukaan poliisi oli ampunut ensin ja jotkut poliiseista olivat lisäksi ampuneet toisiaan yöaikaan syntyneen kaaoksen keskellä.

Hallituksen mukaan alkuperäisväestön edustajien hyökkäystä torjumassa olleiden poliisien mukana oli ollut myös syyttäjä.

Koronapandemia on runnellut Loreton aluetta

Koronapandemia on kurittanut kovalla kädellä alkuperäisväestöjä, jotka elävät köyhyydessä Perun Amazoniassa. Loreton alue on yksi Perun laajimmista ja vähiten asutetuista alueista. Se on myös yksi koronan pahiten runtelemista alueista koko maassa.

Viranomaiset arvioivat, että esimerkiksi Loreton alueella sijaitsevassa Iquitosin kaupungissa yhteensä seitsemän kymmenestä ihmisestä on saanut koronavirustartunnan. Toukokuussa kaupungin ruumishuoneet olivat ääriään myöten täynnä ja sairaaloilla oli epätoivoinen tarve saada lisää happipulloja.

Amazonian alueella on hyvin vähän teitä ja alueella liikutaan pääasiallisesti jokia pitkin. Hallitus on joutunut tämän vuoksi kuljettamaan lääkintätarvikkeita ilmateitse.

Johns Hopkins -yliopiston seurannan mukaan Perussa on varmistettu yhteensä yli 471 000 koronatartuntaa. Koronaan liittyviä kuolemia maassa on kirjattu yli 20 000 kappaletta. Latinalaisen Amerikan alueella enemmän koronakuolemia on vain Meksikossa ja Brasiliassa. Tilastosivusto Worldometerin mukaan Perussa on miljoonaa asukasta kohden varmistettu 14 265 tartuntaa ja kirjattu 631 koronakuolemaa.

Väkilukuun suhteutettujen koronakuolemien määrä on korkeampi Perussa kuin esimerkiksi Brasiliassa ja Yhdysvalloissa, joissa on määrällisesti eniten koronatartuntoja ja koronakuolemia koko maailmassa. Myös muun muassa Ruotsissa, Britanniassa, Espanjassa ja Italiassa on kirjattu miljoonaa ihmistä kohden enemmän koronakuolemia kuin Yhdysvalloissa tai Brasiliassa.

Perua enemmän väkilukuun suhteutettuja koronakuolemia on vain Britanniassa ja Belgiassa sekä Andorran ja San Marinon minivaltioissa.