Perussuomalaisten Putkosen makkarakommentti pääsi yhteen maailman suurimmista lehdistä – New York Times uutisoi eduskuntavaaleista

Yhdysvaltain suurimpiin sanomalehtiin kuuluva New York Times on tehnyt uutisen Suomen eduskuntavaaleista.

Perjantaina julkaistun jutun näkökulma on se, kuinka perussuomalaisten näkemykset ilmastoasioista ovat nousseet tärkeäksi tekijäksi puolueen kannatuksen nousussa. Lehden mukaan "ilmastohysteriasta" puhumisesta on tullut puolueelle uusi tärkeä lyömäase perinteisen maahanmuuton rinnalle.

New York Timesin analyysin mukaan Suomen vaalikeskusteluissa onkin ollut Euroopan muihin vaaleihin verrattuna poikkeuksellista se, kuinka ilmasto on noussut maahanmuuton sijaan näkyvimmäksi jakolinjaksi oikeistopopulistien ja muiden puolueiden välille. Perussuomalaiset on pystynyt erottautumaan, koska muut puolueet ovat olleet enemmän tai vähemmän samaa mieltä siitä, että suomalaisten on toimittava ilmastonmuutoksen torjumiseksi.

Lehti muistuttaa, että ilmastotoimet ovat Suomessa harvinaisen herkkä aihe, koska Suomen talous nojaa niin vahvasti energiaintensiiviseen vientiteollisuuteen.

Konkreettiseksi esimerkiksi perussuomalaisten tunteisiin vetoavasta retoriikasta New York Timesin juttuun pääsi puoluevirkailija Matti Putkosen hiljattainen heitto vaaliväittelyssä. Putkonen totesi tuolloin SDP:n kestävän kehityksen arvonlisäveron "vievän lauantaimakkaran duunarin suusta." Putkonen myös ennakoi ihmisten joutuvan lopettamaan lemmikkejään, jos eläinten ruuan hinta nousee.

Kaikuja Yhdysvaltain keskusteluista

New York Timesin haastatteleman saksalaistutkijan Stella Schallerin mukaan ilmastosta voi hyvinkin tulla uusi rintamalinja eurooppalaisissa yhteiskunnissa, jos maahanmuuton merkitys keskusteluissa vähenee. Hänen mukaansa populistipuolueet pyrkivät nakertamaan luottamusta hallituksiin ja kansainvälisiin instituutioihin.

– He tekevät siitä tunnekysymyksen lietsomalla pelkoja nousevista energian hinnoista ja korkeammista kuluttajahinnoista. He viestivät tästä asiasta dramaattisella ja henkilökohtaisella tavalla, eurooppalaisia populistipuolueita tutkinut Schaller arvioi.

Lehti näki Suomen vaalikeskusteluissa kaikuja Yhdysvaltojen tilanteesta, jossa republikaanit ovat kritisoineet rajusti demokraattien vasemman laidan vaatimuksia kovemmista ilmastotoimista. Samaa vastakkainasettelua on nähty myös esimerkiksi Ranskassa, jossa keltaliivien protestit poliittista eliittiä vastaan lähtivät liikkeelle hiiliveron aiheuttamasta polttoaineen hinnannoususta.