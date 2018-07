Pitkän linjan diplomaatti: Trumpin ja Putinin tapaamisen järjestämisestä hyötyä Suomelle

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ja Venäjän presidentin Vladimir Putinin tapaamisen isännöinti on hyödyllistä Suomelle, sanoo pitkän linjan diplomaatti Pertti Torstila.

Hänen mukaansa se antaa presidentti Sauli Niinistölle mahdollisuuden keskustella Trumpin kanssa huomattavasti pidempään kuin vaikka Washingtonissa.

– Niille jotka miettivät, onko tästä hyötyä, sopii miettiä, miten paljon enemmän Suomen poliittinen johto saa aikaa tällaisessa tapaamisessa kuin vaikka Washingtonissa tavatessa.

Torstila on pitkän linjan diplomaatti, joka on toiminut muun muassa ulkoministeriön valtiosihteerinä ja suurlähettiläänä Unkarissa ja Kroatiassa.

Ei usko Trumpin voivan sooloilla

Torstila ei usko, että Trump pystyisi sopimaan asioista Putinin kanssa omatoimisesti ja oman hallintonsa yli, vaikka näin on julkisuudessa väläytelty. Hänen mukaansa amerikkalaishallinto ei anna Trumpille mahdollisuuksia toimia täysin vapain käsin.

Hän ei myöskään usko, että tapaamisessa pyritään heikentämään Euroopan asemaa. Ennen Helsinkiin saapumista Trump kutsui EU:ta vastustajakseen kaupankäynnissä. Venäjä taas on pyrkinyt luomaan eripuraa EU-maiden välille jo pitkään.

– Vaikka Trump on antanut tällaisia lausuntoja, amerikkalaishallinnolta tulee aivan päinvastaisia viestejä. Se olisi myös pitkäaikaisesti Yhdysvaltain etujen vastaista.

Trumpin tapa lähestyä Putinia ei ole myöskään täysin ainutlaatuinen. Kaikki Yhdysvaltojen presidentit ovat pyrkineet luomaan toisen maailmansodan jälkeen oman linjansa Venäjän presidenttien kanssa, Torstila huomauttaa.

Se on ollut Torstilan mukaan määrätietoinen lähestymistekniikka, joka ei ole kuitenkaan pääosin tuottanut tulosta, lukuun ottamatta presidentti George H.W. Bushin ja presidentti Mihail Gorbatshovin tapaamista. Hajoamistilanteessa Neuvostoliittoa johtanut Gorbatshov joutui antamaan pitkälti periksi.

– Trump näyttää kuitenkin katsovan, että hänellä on sellaisia henkilökohtaisia ominaisuuksia, joita hänen edeltäjillään ei ole ollut, jotka voivat auttaa suhteiden luonnissa, hän sanoo.

Kokous on myös valmisteltu huomattavasti nopeammalla varoitusajalla kuin perinteiset diplomaattiset kokoukset, mikä luo siihen suurempia riskejä.

Torstila uskoo, että kokouksessa on tapetilla erityisesti Lähi-idän tilanne ja Syyria.

– Se on mahdollisesti eräänlainen lähtölaukaus useammille ministeriö- ja virkamiestapaamisille maiden välillä ja uudenlaisen suhdepohjan luomiselle, hän sanoo.

"Tapaamisen odotusarvoja laskettu"

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ja Venäjän presidentin Vladimir Putinin tapaamisen odotusarvoja on laskettu kokouksen alla, arvioi Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Mika Aaltola. Kokouksen odotusarvoja on hänen mukaansa pyrkinyt laskemaan etenkin Trump ja hänen hallintonsa.

– Voi osaltaan johtua siitä, että kokouksen onnistuminen on todennäköisempää, jos saadaan nämä odotusarvot laskettua. Keskeistä kokouksessa on varmasti hakea uutta luottamusta suurvaltojen välille, Aaltola kommentoi lähestyvää presidenttien tapaamista varhain aamulla.

Aaltola uskoo, että keskustelunaiheet tulevat olemaan kokouksessa laajoja ja konkreettiset toimet, joita kokouksessa mahdollisesti sovitaan, ovat sellaisia, joilla pyritään herättämään luottamusta. Esimerkkeinä Aaltola mainitsee jonkinlaisen mahdollisen sopimuksen vaalivaikuttamiskiellosta sekä pyrkimyksen koordinoida toimintaa paremmin Syyriassa ja Itämerellä.

– Se on myös todennäköistä, että sovitaan, että aloitetaan monella kaistalla erilaiset neuvottelut. Päästään luottamukseen siitä, että on järkevää aloittaa neuvotteluprosesseja.

"Putin pystyy tekemään aikamoisiakin liikahduksia"

Aaltola muistuttaa, että Trump ja Putin lähtevät kokoukseen hyvin erilaisista lähtökohdista, mikä vaikuttaa siihen, kuinka presidentit voivat kokouksessa toimia.

– Putin pystyy tekemään aikamoisiakin liikahduksia kokouksessa, koska Venäjällä hänen sanansa on se, joka pitää. Trumpilla on toisin. Hän on aikalailla sidottu lähestyviin vaaleihin ja niihin liittyviin poliittisiin prosesseihin ja siihen, että kongressilla on valta.

– Tässä on selkeä ero presidenttien välillä.

Aaltola uskoo kuitenkin, että Trump haluaa varmistaa, ettei hän näytä altavastaajalta tapaamisessa, mikä saattaa vaikuttaa siihen, kuinka hän kokouksessa käyttäytyy.

– Tämä saattaa saada aikaiseksi sen, että Trump tulee aika tiukkana tähän kahdenväliseen tapaamiseen. Tai ainakin hän haluaa antaa kuvan, että hän on ollut tiukka, vähän samalla tavalla kuin Britanniassa tai Nato-kokouksessa.

Aaltolan mukaan Yhdysvaltain kongressin suunnalta esitetyt vaatimukset tapaamisen perumisesta sekä Venäjän armeijan tiedustelu-upseereita vastaan nostetut syytteet voidaan nähdä keinona yrittää sitoa Trumpin käsiä. Aaltolan mukaan nostetut syytteet toisaalta antavat Trumpille mahdollisuuksia tiukempaan neuvotteluasenteeseen.

Putinille pelkästään kokouksen toteutuminen on puolestaan voitto, Aaltola arvioi.

– Hän pääsee vähän samalla tavalla kuin Pohjois-Korean johtaja pois tietynlaisesta läntisestä eristyksestä.

Aaltolan mukaan tänään Helsingissä järjestettävän kokouksen merkitystä on vaikea arvioida.

– Eletään aikoja, jolloin suurvaltasuhteet ovat nousussa, kelloja yritetään vähän vierittää taaksepäin. Ajan henki ei ole tavattoman positiivinen ja sen yllä on paljon kysymysmerkkejä. Kokouksen merkitys jää historian punnittavaksi.