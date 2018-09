Planin raportti: Tytöt kärsivät islamistien ja kuivuuden vuoksi Tshadjärven alueella

Tshadjärven alueella Afrikassa asuvat tytöt joutuvat elämään jatkuvan hyväksikäytön ja väkivallan uhan alla, ilmenee lastenoikeusjärjestö Plan Internationalin tuoreesta raportista.

Tytöt kriisin keskellä: Ääniä Tshadjärveltä -raportti käsittelee tyttöjen asemaa Tshadjärven monisyisessä humanitaarisessa kriisissä. Alueella yli 2,2 miljoonaa ihmistä on joutunut pakolaisiksi ja kymmenen miljoonaa on humanitaarisen avun tarpeessa. Kriisissä on kuollut tuhansia ihmisiä.

Tytöt jäävät kriiseissä kaikkein heikoimpaan asemaan. Tytöt joutuvat kärsimään etenkin islamistijärjestö Boko Haramin ja muiden aseellisten joukkojen väkivaltaisuudesta sekä kuivuudesta.

– Tyttöjen kokema väkivalta Tshadjärvellä on järkyttävää. Väkivallan ja seksuaalisen ahdistelun uhka on läsnä kotona, koulussa, töissä ja kaduilla, kertoo Plan International Suomen humanitaarisen työn ohjelmapäällikkö Kaisa Huhtela tiedotteessa.

Plan haastatteli raporttia varten 449 iältään 10–19-vuotiasta tyttöä Kamerunista, Nigeristä ja Nigeriasta. Moni tyttö pelkää joutuvansa aseellisten joukkojen vangiksi. Etenkin Boko Haramin kaappaamat tytöt joutuvat usein pakkoavioliittoon ja orjuutta vastaaviin oloihin. Moni tulee raiskauksen seurauksena raskaaksi.

Usein tytöt joutuvat Tshadjärven alueella naimisiin 14–15-vuotiaina ensimmäisen asteen koulun loppuessa. Syynä tähän on perheiden köyhyys: harvalla tytöllä on mahdollisuus jatkaa koulunkäyntiä, ja vanhemmat joutuvat järjestämään tyttärensä nuorina avioon.

– Tämä johtaa väkivallan ja hyväksikäytön kierteeseen ja heikentää tyttöjen asemaa, Huhtela sanoo.

Monelle perheelle tyttären naittaminen on ainoa tapa saada toimeentuloa, kun kuivuus aiheuttaa satojen epäonnistumisia. Ruokaturva on heikko koko Tshadjärven alueella. Viime vuonna vain kansainväliset avustustoimet pysäyttivät Nigeriassa ruokakriisin etenemisen nälänhädäksi.