Pohjois-Irlannissa yksi ihminen ammuttiin mellakoissa, poliisi tutkii terroritekona

Pohjois-Irlannissa yksi ihminen on ammuttu kuoliaaksi mellakoissa Londonderryn kaupungissa. Poliisi kertoo tutkivansa asiaa terroritekona.

Cregganin kaupunginosassa syntyi torstai-iltana mellakoita poliisin tehtyä alueella etsintöjä. Mellakoitsijat heittivät polttopulloja ja ilotulitteita poliisia päin. Mellakoissa ammuttiin myös laukauksia, joiden kohteeksi joutunut 29-vuotias nainen kuoli.

Väkivallanteosta on syytetty irlantilaisia tasavaltalaisia, jotka eivät hyväksy vuonna 1998 solmittua pitkäperjantain rauhansopimusta. Viime aikoina väkivalta on nostanut taas päätään Pohjois-Irlannissa, kun brexit on kuumentanut keskustelua alueen poliittisesta statuksesta.