Pohjois-Italiaa ravisteleva rajut myrskyt, yksi kuolonuhri ja kaksi ihmistä on kateissa

Pohjois-Italiassa taksinkuljettaja on hukkunut tulvassa ja kaksi iäkästä miestä on kateissa rajun myrskyn jälkeen, maan pelastuslaitos kertoi tiistaina.

Tulva vei taksin mukanaan Capriate d'Orban kaupungissa, missä silta sortui joen tulviessa. Mediatietojen mukaan kyydissä ollut brasilialainen matkustaja pääsi taksista ulos ja pelastautui roikkumalla puusta.

Pohjois-Italiaa on riepotellut voimakas myrsky, mikä on saanut kaupungit tulvimaan. Pelastuslaitoksella on ollut pohjoisessa 900 pelastustehtävää, ja maanantaina yli sata ihmistä evakuoitiin Luoteis-Italian rannikolta.