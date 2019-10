Pohjois-Italiaa ravistelevat rajut myrskyt, yksi kuolonuhri ja kaksi kateissa

Pohjois-Italiassa taksinkuljettaja on hukkunut tulvassa ja kaksi iäkästä miestä on kateissa rajujen myrskyjen jälkeen, maan pelastuslaitos kertoi tiistaina.

Tulva vei taksin mukanaan Capriate d'Orban kaupungissa, missä silta sortui joen tulviessa. Mediatietojen mukaan kyydissä ollut brasilialainen matkustaja pääsi taksista ulos ja pelastautui roikkumalla puusta.

Pohjois-Italiaa ovat riepotelleet voimakkaat myrskyt, jotka ovat saaneet kaupungit tulvimaan. Pelastuslaitoksella oli pohjoisessa Milanosta Genovaan 900 pelastustehtävää, ja maanantaina yli sata ihmistä evakuoitiin Ligurian alueelta Luoteis-Italian rannikolta.

Pohjois-Italiaa halkovan Po-joen vedenpinta nousi yli 3,5 metriä 24 tunnin aikana, kertoi Italian maatalousyhdistys Coldiretti. Maggiorejärven pinta lähenteli myös historiallisia korkeuksia.

Sen sijaan helteisessä Etelä-Italiassa maanviljelijät ovat huolissaan kuivuudesta ja satojensa menettämisestä.

Coldirettin mukaan Italiassa on ollut yli kolme myrskyä päivässä syksyn alusta lähtien, mikä on 18 prosenttia enemmän kuin samaan aikaan viime vuonna. Yhdistyksen mukaan Italiassa nähdään nyt ilmastonmuutoksen vaikutukset, ja poikkeuksellisista sääilmiöistä on tulossa uusi normaali.