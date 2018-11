Pohjois-Kalifornian raju maastopalo on mahdollisesti vaatinut ensimmäiset kuolonuhrit, kertoo amerikkalaismedia. Maastopalo on ajanut kymmeniätuhansia asukkaita kodeistaan ja tuhonnut tähän mennessä jo tuhansia rakennuksia.

Butten piirikunnan viranomaisten vahvistamattomien tietojen mukaan useita ihmisiä on kuollut palossa, kertoo ABC.

Koko Paradisen kaupunki on evakuoitu tulimeren tieltä. Ainakin yksi sairaala on osittain palanut. Sen potilaat onnistuttiin pääosin evakuoimaan ilmateitse ja autoilla. Vahvistamattomien viranomaistietojen mukaan muutamia ihmisiä olisi kuitenkin jäänyt sairaalan kellariin, missä he ovat turvassa, mutta eivät pääse ulos.

Sairaalaan markalla ollut synnyttävä nainen on jäänyt jumiin autoonsa yhdelle Paradisen ulosmenoteistä. Naiselle oli tarkoitus tehdä sairaalassa keisarileikkaus.

CNN:n mukaan palo leviää suunnilleen 80 jalkapallokentän verran minuutissa.

Alueelle on saapunut satoja pelastustyöntekijöitä.

Noin 26 000 asukkaan Paradise sijaitsee noin 130 kilometriä pohjoiseen Kalifornian pääkaupungista Sacramentosta. Asukkaat heräsivät vahvaan savunhajuun ja oranssiin pilveen, joka hidasti evakuointeja.

Kaupungin asukas Tanah Clunies-Ross kertoi CNN:lle, että hän ei nähnyt autoaan ulko-oveltaan paksun savupilven takia. Nainen pelastettiin kotioveltaan, sillä pihalle levinnyt palo esti pääsyn autolle.

Monet ovat jakaneet sosiaalisessa mediassa dramaattisia kuvia alueelta ja pyytäneet ihmisiä auttamaan paksun savun tai tulen saartamilla teillä.

Alueella on aiemminkin ollut vakavia maastopaloja, kertoo BBC.