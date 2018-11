Pohjois-Kalifornian maastopalossa on kuollut jo yhdeksän – Hollywoodin kerma pakenee liekkejä Malibussa

Pohjois-Kaliforniassa riehuvan maastopalon uhriluku on kasvanut yhdeksään, kertovat San Francisco Chronicle ja Washington Post.

Suurin osa kuolonuhreista on kuollut autoihinsa yrittäessään paeta nopeasti leviävää paloa.

Paloa ei ole saatu hallintaan ja se on levinnyt jo yli 350 neliökilometrin alueelle. Palo on tuhonnut yli 6 000 rakennusta, mikä tekee siitä Kalifornian historian tuhoisimman maastopalon.

Palon jäljiltä suurin osa vajaan 27 000 asukkaan Paradisen kaupungista on raunioina. Kymmeniätuhansia ihmisiä on evakuoitu palon tieltä.

Julkkikset pakenevat maastopaloa etelämpänä

Etelämpänä samassa osavaltiossa toinen nopeasti etenevä maastopalo on edennyt julkkisten suosimaan Malibun kaupunkiin.

Kymmeniä luksusasuntoja on tuhoutunut liekeissä. Muun muassa Caitlin Jennerin koti on tuhoutunut, ja hänen entinen tytärpuolensa Kim Kardashian West kirjoittaa Twitterissä, että maastopalo on edennyt hänen mailleen, mutta että tilanne näyttää rauhoittuneen.

– Palomiehet. Rakastan teitä, ja kiitän teitä kaikesta, minkä teette pitääksenne meidät turvassa, Kardashian West tviittaa.

Myös ainakin näyttelijät Scott Baio ja Rainn Wilson, laulaja Lady Gaga and ohjaaja Guillermo del Toro ovat joutuneet pakenemaan kodeistaan, kirjoittaa Guardian.

Ohjaaja Kevin Smith on osallistunut alueen hevosten pelastusoperaatioon. Hän vetosi muun muassa Twitterissä kaikkiin, joilla on hevostraileri, jotta he auttaisivat neljänkymmenen hevosen pelastamisessa paikalliselta tilata. Kaikki hevoset ovat nyt turvassa, Malibu Times kirjoittaa Guardianin mukaan.