Pohjois-Korea aikoo lähettää delegaation olympialaisiin Etelä-Koreaan

Pohjois-Korea on tarjoutunut lähettämään olympialaisiin Etelä-Koreaan korkean tason valtuuskunnan, jossa on urheilijoiden ohella viranomaisia, kannustusjoukkoja, esiintyjiä ja taekwondoryhmä. Pohjois-Korean aikeesta kertoi Etelä-Korean edustaja maiden välisten keskustelujen jälkeen.

Maat sulattelivat jäisiä välejään aamupäivällä paikallista aikaa järjestetyssä tapaamisessa. Keskustelut käytiin Panmunjomin kylässä maiden välisellä demilitarisoidulla vyöhykkeellä. Maiden edellisestä korkean tason virallisesta tapaamisesta on kulunut yli kaksi vuotta.

Avainasemassa välien lämmittelyssä toimivat Etelä-Koreassa Pyeongchangissa helmikuussa alkavat talviolympialaiset.

Etelä-Korea ehdotti, että maat marssisivat olympialaisten avajaisseremoniassa yhdessä. Vastaavaa yhteismarssia ei ole tapahtunut sitten vuoden 2006 talviolympialaisten.

Etelä-Korea ehdotti naapurilleen myös korealaisperheiden perheenyhdistämistapaamisten jatkamista talviolympialaisten aikana. Korean sodan erottamien sukujen tapaamisia ei ole järjestetty kahteen vuoteen.

Etelä-Korea ehdotti myös Punaisen Ristin välittämiä neuvotteluja sekä armeijakeskusteluja "tahattomien yhteenottojen" välttämiseksi naapurien välillä.

Toistaiseksi ei ole tiedossa, miten Pohjois-Korea ehdotuksiin vastasi.

Ilmapiiri sovitteleva

Tapaamisen ilmapiiri vaikutti sovittelevalta pitkän jatkuneen jäisen kauden jälkeen.

– Antakaamme kansalle arvokas uudenvuoden lahja, sanoi Pohjois-Korean valtuuskunnan johtaja Ri Son-gwon.

Etelä-Korean yhdistymisministeri Cho Myoung-gyon kommentoi, että Etelä-Korea uskoo pohjoiskorealaisten liittyvän olympialaisten osallistujiin.

– Kansalla on vahva toive nähdä Pohjoisen ja Etelän kulkevan kohti rauhaa ja sovintoa.

Lännessä neuvottelujen on toivottu vähentävän jännitteitä Korean niemimaalla sekä hillitsevän Pohjois-Korean ydinaseuhittelua.

Olympialaisiin tarjolla taitoluistelupari

Tuorein vuoropuhelun vaihe sai alkunsa Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin uudenvuodenpuheesta, jossa hän sanoi maansa voivan osallistua Pyeongchangin olympialaisiin. Viime viikolla maiden välinen kuuma linja otettiin jälleen käyttöön liki kahden vuoden tauon jälkeen.

Moni kysymys on kuitenkin vielä auki olympilaisten suhteen. Miten Korean joukkueiden yhteinen marssi järjestettäisiin? Miten suuri Pohjois-Korean valtuuskunta olisi, keitä siihen kuuluisi ja missä he majoittuisivat?

Tähän mennessä Pohjois-Korealla on vain kaksi osallistumiseen oikeutettua urheilijaa. He ovat taitoluistelijapari Ryom Tae-ok ja Kim Ju-sik, kertoo uutiskanava ABC.

Kumpikin Korea ilmaisi halunsa käydä läpi myös muita kuin olympialaisiin liittyviä kysymyksiä. Pohjois-Korea on kuitenkin aiemmin torjunut Etelä-Korean ehdotukset perheiden tapaamisista. Sen ehto tapaamisille on ollut, että Etelä-Korean on palautettava useita Pohjois-Korean kansalaisia.

Tiedossa ei ole, pyrkikö Pohjois-Korea tuomaan keskusteluihin Etelä-Korean ja Yhdysvaltojen laajojen jokavuotisten sotaharjoitusten lopettamisen pysyvästi.

Pohjois-Koreassa ilmestyvä Rodong Sinmun -sanomalehti vaikeni tiistain numerossaan Koreoiden tapaamisesta.