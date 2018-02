Pohjois-Korea-pakotteet hiljensivät ompelukoneita Kiinassa

Pohjois-Koreaa vastaan asetetut talouspakotteet näkyvät toimettomina tehdashalleina ja tyhjinä asuntoina Kiinassa Pohjois-Korean rajalla sijaitsevassa Dandongissa.

Rajakaupunki on tunnettu Kiinan ja Pohjois-Korean välisen kaupan kehtona. Kaupankäyntiä on kritisoitu ulkomailla Pohjois-Korean diktatuurihallintoa ja aseohjelmia tukevaksi, ja YK on kuvannut ulkomailla työskentelevien pohjoiskorealaisten olojen olevan verrattavissa orjatyöhön.

Dandongissa Pohjois-Korean-suhteille on kuitenkin perustettu koko alueen tulevaisuudensuunnitelmat.

Hiljattain kaupunkia laajennettiin niin kutsutulla Uuden Dandongin yhteistyöalueella, jossa pohjoiskorealaiset työntekijät voisivat työskennellä ja asua. Tehtaanomistajat siirsivät bisneksiään alueelle halvan työvoiman toivossa.

Kiinaa ja Pohjois-Koreaa erottavan Jalu-joen yli rakennettiin vanhan, yksikaistaisen sillan täydentäjäksi nelikaistainen, yli 280 miljoonaa euroa maksanut silta.

Sitten Pohjois-Korea kiihdytti ydin- ja ohjuskokeitaan ja kansainvälinen yhteisö katkaisi vähätkin kauppasuhteet eristyneeseen maahan. Poikkeuksellisesti YK-pakotteiden taa asettui viime vuoden lopulla myös naapuriaan aiemmin tukenut Kiina.

– Kaupankäynti Pohjois-Korean kanssa oli Dandongin talouden peruspilari, sanoo rajanaapurien suhteita tutkivan instituutin johtaja Lu Chao Liaoningin yhteiskuntatieteellisestä akatemiasta.

– Sanktiot näkyvät alueen taloudessa ja tavallisten ihmisten elämässä.

Työläiset palasivat rajan taa

Dandongin talous hidastui jo vuonna 2016, ja pakotteet vain lisäsivät jarrua. Sanktioiden piirissä on valtaosa viennistä ja tuonnista. Ennen elokuuta Dandongissa työskenteli noin 30 000 pohjoiskorealaista. Nyt heistä ainakin 6 000 on palannut kotimaahansa, eikä uusia ole tulossa.

Vaille työntekijöitä on jäänyt muun muassa vaatetehtaan omistaja Lin, joka ei halunnut antaa haastattelua koko nimellään.

Pohjoiskorealaisia ”kurinalaisiksi ja ahkeriksi” kuvaileva Lin oli sopinut sadan pohjoiskorealaisen naisen palkkaamisesta ompelijoiksi. Työntekijöille luvattiin asuntola, kolme lämmintä suihkua viikossa ja kahdesti viikossa aikaa opiskella Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin ajatuksia. Palkat olisi maksettu suoraan pohjoiskorealaiselle tiiminjohtajalle.

Kiina kielsi uudet sopimukset pohjoiskorealaistyöläisten kanssa vain päiviä ennen työntekijöiden saapumista. Linin ompelukoneet ovat pysyneet sammuksissa.

Sama pysähtyneisyys vallitsee muuallakin yhteistyöalueella. Asuntokauppa ei käy, ja kauppoja ja ravintoloita suljetaan.

Kolme vuotta sitten valmistuneella uudella sillalla ei ole liikennettä. Rajanaapuri ei ole rakentanut tietä, jolle siltä voisi laskeutua. Pohjois-Korean puolella betoni päättyy lumihankeen.