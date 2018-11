Pohjois-Korea pyrkii takaisin parrasvaloihin, vaikka ydinaseriisunta junnaa pattitilanteessa – ”Emme voi neuvotella asioista, joita he eivät myönnä omistavansa"

Yhdysvaltojen ja Pohjois-Korean johtajien välille puuhataan uutta tapaamista, vaikka neuvottelut Korean niemimaan ydinaseriisunnasta ovat käytännössä junnanneet paikallaan Kim Jong-unin ja Donald Trumpin kesäkuisen kohtaamisen jälkeen.

Syksyn kuluessa useat alaa seuraavat tahot ovat arvioineet, että Pohjois-Korean tekemät myönnytykset ovat vain näennäisiä eikä maalla ole aikeita luopua ydinohjelmastaan.

Washingtonissa toimiva Center for Strategic and International Studies -tutkimuslaitos julkisti äskettäin satelliittikuviin perustuvan selvityksen, jonka mukaan Pohjois-Korealla on toiminnassa noin parikymmentä ohjustukikohtaa, joista se ei ole raportoinut ulkomaailmalle.

Harva Pohjois-Koreaa tunteva yllättyi selvityksestä. Etelä-Korean presidentin kanslia kommentoi raporttia kertomalla, ettei se sisältänyt mitään, mikä ei jo ollut heidän tiedossaan.

– (Mutta) emme voi neuvotella asioista, joita he eivät myönnä omistavansa, huomautti raportin laatimiseen osallistunut Korea-asiantuntija Victor Cha.

Neuvotteluissa on vaikea edetä, koska yhteistä etenemiskarttaa ei ole. Kesäkuussa Singaporessa järjestetty Trumpin ja Kimin tapaaminen sai massiivista mediahuomiota, mutta sen anti jäi odotetusti laihaksi.

Tapaamisesta jäi käteen julkilausuma, jossa Trump ja Kim lupasivat solmia ”uuden suhteen” maiden välille. Samalla Pohjois-Korea toisti jo aiemmin antamansa lupauksen ja vakuutti tähtäävänsä Korean niemimaan täydelliseen ydinaseriisuntaan.

– Pohjois-Korea ei enää muodosta ydinaseuhkaa, Trump hehkutti tapaamisen jälkeen Twitterissä.

Väite jäi sanahelinäksi, sillä tärkein osuus eli toimeenpanosuunnitelma puuttui julkilausumasta kokonaan.

Kumpikin odottaa toisen liikahtavan ensin

Asiantuntijoiden mukaan neuvottelut ovat umpikujassa, koska kumpikin odottaa toisen ottavan ensimmäisen askeleen. Pohjois-Korea vaatii, että Yhdysvallat luopuu ensin talouspakotteista ja osoittaa näin olevansa valmis uuden suhteen rakentamiseen.

Washington puolestaan edellyttää, että Pohjois-Korean on annettava ensin täsmällinen listaus sen ydinaseista ja tukikohdista sekä suunnitelma niiden purkamisesta.

– Pidämme painetta yllä, kunnes meillä on suunnitelma, joka on pantu toimeen täydellisen, todistettavan ja peruuttamattoman ydinaseriisunnan saavuttamiseksi, sanoi Yhdysvaltojen varapresidentti Mike Pence äskettäin NBC News -kanavan haastattelussa.

Tilannetta mutkistaa myös se, ettei Singaporen julkilausumassa eritelty, mitä Korean niemimaan ydinaseriisunta tarkoittaa. Washingtonissa se tarkoittaa, että Pohjois-Korean on luovuttava ydinohjelmastaan. Pohjois-Korealle se tarkoittaa, että myös Yhdysvaltojen on luovuttava ydinaseidensa suojasta Etelä-Korealle ja vedettävä joukkojaan pois alueelta.

Pohjois-Korean sitoutumista ydinaseriisuntaan on epäilty pitkin matkaa, koska ydinohjelma on maan turvallisuusdoktriinin perusta ja Kim on rakentanut myös oman valta-asemansa sen varaan.

Yhdysvalloissa huolena on, että Trump suostuu huonoon diiliin: lämmittää suhteita Pohjois-Koreaan saamatta käytännössä mitään merkittävää vastineeksi.

– Kysymys kuuluu, voimmeko saada hyvän diilin: sellaisen, joka on kattava ja todistettavissa? En usko, että pohjoiskorealaiset ovat valmiita luopumaan aseistaan, Victor Cha arvioi AFP:lle.

Rakettimiehestä rakkauskirjeisiin

Todellinen ydinaseriisunta veisi joka tapauksessa helposti vuosia, ja lähitulevaisuudessa edessä voi olla korkeintaan pieniä askelia. Eteneminen edellyttäisi, että jokainen askel pitäisi kirjata tarkasti ylös.

Pohjois-Korea näyttää olevan tähän haluton, sillä maa on vältellyt alemman tason tapaamisia, joissa kriittisiä yksityiskohtia pitäisi sorvata.

Sen sijaan Kim on ilmaissut halukkuutensa uuteen tapaamiseen Trumpin kanssa. Trumpia arvosteltiin jo Singaporen tapaamisen kohdalla siitä, että hän nosti näin hyljeksityn Pohjois-Korean diktaattorin koko maailman parrasvaloihin.

Syyskuussa Kim lähetti Trumpille kirjeen, jossa ehdotettiin jo uutta tapaamista. Tällä tietoa sellainen on suunnitteilla ensi vuoden alkuun.

Valkoinen talo vaikuttaa olevan valmis tulemaan vastaan ja löysäämään vaatimuksiaan, jotta Trump ja Kim saavat toisen huipputapaamisensa. Varapresidentti Pence ilmoitti äskettäin, että Yhdysvallat ei enää edellytä Pohjois-Korealta täydellistä listaa ydinaseistaan ennen tapaamista, vaan asiasta voitaisiin sopia vasta Trumpin ja Kimin kohdatessa.

Vielä viime vuonna Trump haukkui Kimiä ”rakettimieheksi”, sittemmin retorinen täyskäännös on ollut silmiinpistävä.

– Hän kirjoitti minulle kauniita kirjeitä. Ne ovat hienoja kirjeitä, ja me rakastuimme, Trump hehkutti syyskuussa Kimiltä kirjeen saatuaan.