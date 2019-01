Pohjois-Korea voi joutua muuttamaan kurssiaan, Kim varoitti uudenvuodenpuheessaan

Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un vaati uudenvuodenpuheessaan jälleen Yhdysvaltoja luopumaan pakotteistaan. Ellei näin tapahdu, Pohjois-Korea voi joutua kääntämään kurssiaan etujensa turvaamiseksi, Kim varoitti.

Maailmalla Kimin uudenvuoden puhe on herättänyt mielenkiintoa, sillä päättynyt vuosi on ollut Pohjois-Korealle poikkeuksellinen. Välit arkkiviholliseen Yhdysvaltoihin lämpenivät, ja kesäkuussa Singaporessa Kim tapasi Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin. Tapaaminen poiki yhteisen julkilausuman Korean niemimaan ydinaseriisunnasta, mutta käytännön toteutus jäi kokonaan auki.

Neuvotteluja on jumittanut se, että Pohjois-Korea ja Yhdysvallat odottavat kumpikin toisen ottavan ensimmäisen askeleen. Kim on pitkin syksyä vaatinut, että Yhdysvaltojen on ensin luovuttava Pohjois-Korean vastaisista pakotteista. Yhdysvallat puolestaan odottaa, että Pohjois-Korea osoittaa ensin olevansa tosissaan ydinaseriisunnassa.

Kimin mukaan Pohjois-Korea haluaa säilyttää hyvät suhteet Yhdysvaltoihin ja hän itse on halukas tapaamaan Trumpin milloin tahansa uudelleen. Pohjois-Korea nousi Singaporen tapaamisen ansiosta maailman parrasvaloihin, ja Kim on syksyn aikana useaan kertaan ilmoittanut halukkuutensa uuteen tapaamiseen. Myös Valkoisessa talossa on valmisteltu uutta tapaamista, vaikka Trumpia on arvosteltu siitä, että Kimille ei pitäisi tarjota uutta tilaisuutta ilman selkeää edistystä ydinaseriisunnassa.

Pakotteet estävät talouden kohentamista

Kimin puhe heijasti hänen turhautumistaan siihen, että neuvottelut eivät ole edenneet, arvioi Etelä-Korean entinen ministeri Kim Hyung-seok.

– Hänellä on edessään akuutti tehtävä maan sosialistisen talouden kehittämiseksi. Se on mahdotonta ilman pakotteiden purkamista.

Iso osa Kimin uudenvuodenpuheesta keskittyi juuri talouteen. Kim vakuutti, että kansalaisten elinolojen kohentaminen on hänen ykköstehtävänsä.

Kimin mukaan Pohjois-Korea on ilmoittanut, ettei se aio enää tuottaa, testata eikä käyttää tai levittää ydinaseitaan. Yhdysvaltojen tulisi hänen mukaansa toimia samoin. Ensiarvioissa Kimin puheisiin suhtauduttiin vahvasti epäillen, sillä syksyn mittaan Pohjois-Korea on useiden asiantuntijatahojen mukaan jatkanut ydinaseohjelmansa kehittämistä entiseen malliin.