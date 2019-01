Pohjois-Korean Kimin ja Kiinan Xin tapaaminen saattaa auttaa Kiinaa myös kauppaneuvotteluissa USA:n kanssa, sanoo tutkija

Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un neuvottelee Pekingissä Kiinan presidentin Xi Jinpingin kanssa. Kiina ulkoministeriö kertoi erittäin niukassa tiedotteessaan, että kaksikko neuvottelee "ajankohtaisista asioista".

Pohjois-Korean valtion uutistoimiston KCNA:n mukaan vierailu toteutui Xin kutsusta, ja Kim seurueineen palaa Pohjois-Koreaan torstaina. Kimin mukana Kiinaan matkusti myös hänen puolisonsa Ri Sol-ju ja useita korkea-arvoisia virkamiehiä.

Tapaamista on pidetty ennusmerkkinä sille, että Kim ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trump tapaavat pian uudelleen. Kaksikko tapasi kesäkuussa Singaporessa. Tapaamisen seurauksena allekirjoitettiin toiveikas julkilausuma aseriisunnasta, mutta sen käytännön toteutus ei juuri ole edennyt.

– Sekä Xi että Kim haluavat päivittää kantansa ennen Trumpin ja Kimin huippukokousta. Tämä tuntuu olevan toistuva kuvio. Lisäksi Kim haluaa Xiltä apua kansainvälisten pakotteiden höllentämisessä, sanoi Center for Strategic and International Studies -laitoksen tutkija Bonnie Glaser.

Kim saapui Pekingiin samaan aikaan kun amerikkalaiset ja kiinalaiset virkamiehet yrittävät jo toista päivää ratkaista maiden välisiä kaupan erimielisyyksiä, jotka ovat vaarassa johtaa täysimittaiseen kauppasotaan.

– Xi hyötyy tapaamisesta Kimin kanssa, eikä ajoitus voisi olla parempi. Samaan aikaan kun amerikkalaiset ja kiinalaiset virkamiehet keskustelevat kahden supervallan kauppasodan välttämisestä, Pekingillä on käytössään Pohjois-Korea -kortti, jota se voi halutessaan käyttää, analysoi Center for the National Interest -ajatushautomon johtaja Harry Kazianis.

Kimin vierailun uutisointi on Kiinassa ollut erittäin niukkaa. Vaikka tapaus oli television iltauutisen pääuutisten joukossa, se kuitattiin pelkällä virallisella lausunnolla, jota ei kuvitettu mitenkään.

Kimin ja Xin ensimmäinen tapaaminen viime vuoden maaliskuussa oli Kimin ensimmäinen ulkomaanmatka sen jälkeen, kun hän nousi valtaan vuonna 2011. Vierailua edeltävinä vuosina naapurusten suhteita kuvailtiin kireiksi.