Pohjois-Korean edustajia huomenna Suomeen – tämä Ruotsin neuvotteluista tiedetään

STT:n tietojen mukaan Japanin suurlähetystössä Helsingissä järjestetään huomenna neuvotteluja, joihin osallistuu Pohjois-Korean edustajia.

Ulkoministeriöstä kerrottiin STT:lle, että tapaamisessa on kyse rutiininomaisesta niin sanotusta 1,5 raiteen akateemisesta tapahtumasta, ei korkea-arvoisesta poliittisesta tapaamisesta.

Ulkoministeriön mukaan tiedossa ei ole, että tapaamisessa olisi mukana Yhdysvaltojen virkamiehiä. Tapaamisen aikaa ja paikkaa ulkoministeriö ei kommentoinut.

Raiteen 1,5 neuvottelut ovat Ylen mukaan sellaisia, joihin osallistuu neuvottelevien maiden hallitusten edustajia ja akateemisia henkilöitä, mutta niihin eivät osallistu valtionpäämiehet.

MTV kertoi aiemmin, että Helsinkiin saapuisi Pohjois-Korean ulkoministeriön Yhdysvaltojen asioiden osaston varapääjohtaja Choe Kang-il. MTV:n tietojen mukaan vierailu alkaa huomenna ja on kaksipäiväinen.

Pohjois-Korean valtuuskunta on parhaillaan vierailulla Ruotsissa. Tukholmassa on paikalla maan ulkoministeri Ri Yong-ho, joka on neuvotellut Ruotsin ulkoministerin Margot Wallströmin kanssa.

Eteläkorealainen TV Chosun kertoi aiemmin, että Pohjois-Korean edustaja Ruotsissa vierailulla olevasta valtuuskunnasta tulisi seuraavaksi Suomeen.

Yhdysvaltalaisen, Pohjois-Koreaa seuraavan NK News -sivuston mukaan Yhdysvaltojen sekä molempien Koreoiden edustajat neuvottelisivat Suomessa Pohjois-Korean ydinaseriisunnan ehdoista.

Tänään neuvoteltiin Ruotsissa

Ruotsin ja Pohjois-Korean väliset neuvottelut keskittyivät pääosin turvallisuustilanteeseen Korean niemimaalla, ilmoitti Ruotsin ulkoministeriö lausunnossaan tapaamisen päätteeksi. Kolme päivää kestäneissä neuvotteluissa olivat mukana ulkoministerit Margot Wallström ja Ri Yong-ho. Lausunnossa ei kuitenkaan kerrottu mitään siitä, edistettiinkö neuvotteluissa mahdollista huippukokousta Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ja Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin välillä.

Valmistelut ovat yhä täysin hämärän peitossa, sillä Pohjois-Korea ei ole vieläkään vahvistanut lähettäneensä Trumpille kutsua tapaamiseen eikä vahvistanut sitä, että Kim aikoo osallistua.

Tukholman neuvotteluissa oli esillä Pohjois-Korean ydin- ja ohjusohjelma. Ruotsi painotti, että Pohjois-Korean tulisi noudattaa YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmia ja lopettaa ydinaseen ja ohjusten kehittäminen.

Ulkoministeriön mukaan esillä oli myös humanitaarinen tilanne Pohjois-Koreassa, talouspakotteet sekä alueelliset yhteistyö- ja turvallisuuskysymykset. Wallströmin mukaan neuvotteluissa oli "rakentava henki", minkä takia niitä jatkettiin kolmen päivän ajan. Ri ei vierailunsa aikana sanonut medialle sanaakaan.

Tukholman neuvotteluissa Ruotsi pyrki hyödyntämään pitkäaikaisia suhteitaan Pohjois-Koreaan. Ruotsi oli ensimmäinen länsimaa joka avasi lähetystön eristäytyneen maan pääkaupunkiin Pjongjangiin vuonna 1975. Ruotsi edustaa Pjongjangissa sekä Yhdysvaltoja, Kanadaa että Australiaa, joten Ruotsille on luontevaa toimia välittäjänä maiden välillä.

Ri tapasi Tukholmassa myös pääministeri Stefan Löfvenin, joka sanoi perjantaina toivovansa, että Ruotsi voi edesauttaa huippukokouksen järjestämistä. Pohjois-Korean delegaatioon kuului myös ulkoministeriön Pohjois-Amerikan osaston varapääjohtaja Choe Kang-il.

Myös Dagens Industri -lehden saamien tietojen mukaan Choen on määrä matkustaa sunnuntaina Suomeen.