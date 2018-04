Pohjois-Korean johtaja tapasi kiinalaisvirkamiehiä – Kim peräänkuulutti vahvempaa suhdetta

Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un tapasi henkilökohtaisesti kiinalaisia virkamiehiä Pohjois-Korean pääkaupungissa Pjongjangissa. Pohjois-Korean hallinnon äänitorvena toimiva uutistoimisto KCNA kertoi sunnuntaina, että Kim peräänkuulutti vahvempaa suhdetta Kiinan kanssa.

Kiinalainen delegaatio saapui Pohjois-Koreaan vain viikkoja sen jälkeen, kun Kim teki yllättäen vierailun Kiinan pääkaupunkiin Pekingiin. Pekingissä hän tapasi Kiinan presidentin Xi Jinpingin.

Kiina on ollut Pohjois-Korean tärkein liittolainen Korean sodasta lähtien. Suhde on kuitenkin heikentynyt sen jälkeen, kun Kiina tuki YK:n Pohjois-Korealle asettamia pakotteita. Pohjois-Koreaa on kuritettu pakotteilla sen ydinaseohjelman takia.

Myöhemmin tässä kuussa Kimin odotetaan tapaavan Etelä-Korean presidentin Moon Jae-inin ja tulevien viikkojen aikana Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin.