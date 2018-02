Pohjois-Korean johtajan pikkusisko hurmaa ja suututtaa etelänaapurissa – "Vasta äskettäin he ampuivat ohjuksia"

Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin pikkusiskon Kim Yo-jongin historiallinen vierailu Etelä-Koreassa olympialaisten yhteydessä jakaa eteläkorealaisten mielipiteitä. Jotkut pitävät hänen läsnäoloaan rohkaisevana merkkinä tulevaisuuden kannalta, jotkut taas Pohjois-Korean kyynisenä imagonkiillotuksena.

Vaikutusvaltaisena pidetty Kim Yo-jong, 30, on ensimmäinen Pohjois-Korean hallitsijasuvun jäsen, joka vierailee Etelä-Koreassa. Vaikka Pohjois-Korean seremoniallinen valtionpäämies Kim Yong-nam on virallisesti maan korkea-arvoisen delegaation johtaja, on päähuomio kohdistunut Kim Yo-jongiin.

Kimin jokaista liikettä on analysoitu intensiivisesti Etelä-Koreassa siitä lähtien, kun hän saapui perjantaina Pohjois-Korean delegaation kanssa Incheonin lentokentälle. Kim on tavannut useampaan kertaan Etelä-Korean presidentin Moon Jae-inin ja seurasi tämän kanssa Korean yhdistetyn naisten jääkiekkojoukkueen avausottelua Sveitsiä vastaan. Kim myös välitti Moonille veljeltään kutsun tulla vierailulle Pohjois-Koreaan. Koreoiden johtajat eivät ole tavanneet sitten vuoden 2007.

Etelä-Korean media on kirjoittanut muun muassa Kimin kasvonilmeistä, vaatevalinnoista, käsilaukusta ja jopa hänen käsialastaan. Kim kirjoitti Soulin presidentillisen palatsin vieraskirjaan viestin, ja kalligrafiaekspertti kuvaili häntä käsialan perusteella positiiviseksi, pirteäksi ja päämäärätietoiseksi.

Kim sai myös kiitosta siitä, että hän nousi seisomaan olympialaisten avajaisissa, kun Etelä-Korean lippu nostettiin salkoon ja kansallishymni soitettiin.

Ohjuskokeista rauhankampanjaan

Korean niemimaan tulevaisuutta pohtivan ajatushautomon tutkija Duyeon Kim katsoi, että Kim käyttäytyy Etelä-Koreassa hyvin eri tavoin kuin pohjoisessa, jossa hän antaa itsestään tottelevaisen kuvan.

– Täällä hän huokuu kuninkaallisen perheen tuntua ja valtaa, pitää nenänsä pystyssä ja virnistää hieman, hän tviittasi.

Liikemies Kim Byoung-gwan on epäluuloinen.

– Vasta äskettäin he ampuivat ohjuksia ja tekivät ydinkokeita ja nyt he yhtäkkiä aloittivat tämän rauhankampanjan. En luota siihen, liikemies Kim Byoung-gwan sanoi.

Yksi eteläkorealainen totesi, että Kimit ovat valeasujen mestareita. Jotkut myös sanovat, ettei "prinsessana" esiintyminen peitä Kimin perheen harjoittamia ihmisoikeusrikkomuksia.

Kim Yo-jongilla on Pohjois-Korean hallinnossa myös muodollinen rooli, mutta hänen todellisen vaikutusvaltansa sanotaan kumpuavan siitä, että hän on harvoja ihmisiä, joihin maan johtaja Kim Jong-un luottaa.