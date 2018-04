Pohjois-Korean valtiollinen uutistoimisto: Kim on puhunut puolueen kokouksessa USA-tapaamisesta

Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un on puhunut puolueen kokouksessa tapaamisestaan Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kanssa, kertoo Pohjois-Korean hallinnon äänitorvena toimiva uutistoimisto KCNA. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Pohjois-Korea on kertonut Kimin itse mainitsevan suunnitellun tapaamisen.

Aiemmin kiinalainen uutistoimisto Xinhua on kertonut Kimin sanoneen Kiinan-vierailullaan, että Pohjois-Korea on halukas käymään dialogia ja pitämään huippukokouksen Yhdysvaltain kanssa. Ennen tätä Etelä-Korea oli kertonut, että Kim tarjoutui tapaamaan Trumpin.

Trumpin ja Kimin on ollut määrä tavata toisensa toukokuussa. Trump kuitenkin kertoi maanantaina, että tapaaminen saatetaan järjestää myös vasta kesäkuun puolella. Asiasta uutisoi muun muassa ABC News.

Kimin on lisäksi tässä kuussa määrä tavata Etelä-Korean presidentti Moon Jae-in.