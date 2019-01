Pohjois-Norjassa havaittu jälleen outoja gps-häiriöitä

Pohjois-Norjassa havaittiin viime viikolla uusia häiriöitä gps-satelliittipaikannusjärjestelmän toiminnassa. Häiriöt esiintyivät Kirkkoniemen kaupungin länsipuolella, vain muutaman kilometrin päässä Venäjän rajalta, vahvisti Norjan siviili-ilmailuhallinnon viestintäpäällikkö Frank Gøran Nordheim verkkolehti Barents Observerille.

Verkkolehden ja Norjan johtavan uutistoimiston NTB:n mukaan häiriöt käynnistyivät samanaikaisesti alueelle iskeneen lumimyrskyn kanssa.

Lentoliikenteelle ei aiheutunut välitöntä vaaraa, koska lentokoneilla on navigointiin omat varajärjestelmänsä, mutta poliisin sekä palo- ja pelastustoimen osalta tilanne oli epävarmempi, koska gps-paikannusta käytetään yhä useammin erilaisissa pelastustehtävissä.

Finnmarkin poliisipäällikön Ellen Katrine Hættan mukaan kysymys olisi voinut olla ihmishengistä.

– Esimerkiksi viime talvena pelastimme lumimyrskyssä kadonneen ihmisen gps-lähettimen ansiosta. Ilman gps-järjestelmää se ei olisi ollut mahdollista, hän toteaa.

Hættan mukaan alueen gps-signaalissa havaittiin häiriöitä nyt jo viidennen kerran sitten elokuun 2017. Edellisen kerran yhteydessä, viime marraskuussa, Norjan puolustusministeriö totesi, että häiriön aiheuttaja on Venäjän puolella, Kuolan niemimaalla. Venäjä kuitenkin kiisti väitteet jyrkästi.

Aiheesta on keskusteltu myös paikallisesti. Ellen Katrine Hættan mukaan hän on nostanut asian esille kahdenvälisissä keskusteluissa Venäjän FSB:n kanssa, ja FSB on luvannut selvittää asiaa. Venäjän Norjan-suurlähetystö ei sen sijaan vastannut Barents Observerin asiaa koskeviin kysymyksiin.

Uusimmat gps-katkokset alkoivat viime viikon keskiviikkona puoliltapäivin. Havainnon tekivät ilmailuviranomaiset, jotka antoivat asiasta virallisen NOTAM-varoituksen alueella liikkuvalla lentoliikenteelle. Häiriöt jatkuivat myös torstaina.

Myös poliisia varoitettiin, mutta signaalin puuttumista ei lopulta havaittu maan pinnalla.

Suomessa viime viikon häiriö jäi kokonaan havaitsematta.

– ANS Finland eikä Traficom ei ole vastaanottanut havaintoja gps-häirinnästä Suomen alueella. Toisin sanoen meillä ei tietoa, jonka pohjalta Suomen olisi tarpeen antaa vastaavaa varoitusta, toteaa Traficomin ilmailujohtaja Pekka Henttu.

Hänen mukaansa Suomessa on varoitettu gps-häiriöistä toistaiseksi vain yhden kerran, viime marraskuussa. Kysymys oli siviililentoliikenteessä käytetystä NOTAM-varoituksesta. Häiriöt ajoittuivat Naton Trident Juncture -suursotaharjoituksen yhteyteen.

Suomessa, kuten Norjassakin, gps-signaalia käytetään myös pelastustehtävissä, mutta se edellyttää sitä, että pelastettava on varustautunut asianmukaisesti.

– Kuluttajakäyttöön on olemassa erilaisia hätälähetinlaitteita ja -sovelluksia. Niiden käyttö ei ole retkeilijöille pakollista, Henttu toteaa.