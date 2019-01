Keniassa hotelli- ja toimistokompleksiin tehdyssä hyökkäyksessä on kuollut 15 ihmistä, kertoo kaksi poliisilähdettä. Uhrien joukossa on yksi Yhdysvaltain kansalainen, kertovat Yhdysvaltain viranomaiset. Lisäksi useita ihmisiä on loukkaantunut hyökkäyksessä.

Taistelu hyökkäyspaikalla jatkuu edelleen.

Somalialainen äärijärjestö al-Shabaab on sanonut olevansa eilisen hyökkäyksen takana.

Poliisipäällikkö Joseph Boinnet kertoi, että kyse oli koordinoidusta operaatiosta, joka alkoi räjähdyksellä kompleksin pysäköintipaikalla. Lisäksi loistohotelli DusitD2:n aulaan tehtiin itsemurhaisku.

Iltakymmeneltä Suomen aikaa Kenian viranomaiset ilmoittivat, että turvallisuusjoukot olivat tarkastaneet kaikki rakennukset. Silti vielä aamuyöllä Nairobissa on kuultu hajanaista ampumista alueella, jossa hyökkäys tehtiin, BBC kertoo.

Keniassa tehty viime vuosina useita terrori-iskuja

Hyökkäys alkoi eilen iltapäivällä, ja valtavan räjähdyksen ääni kuului kilometrien päähän. Hyökkääjien ja poliisin välillä käytiin päivällä myös tulitaistelu.

Hyökkäyksen jälkeen poliisit etsivät hotellista ja toimistorakennuksista eloonjääneitä ja evakuoivat toimistoihin linnoittautuneita ihmisiä pois tapahtumapaikalta.

Kenian sairaalat vetosivat ihmisiin, jotta nämä luovuttaisivat verta haavoittuneiden hyväksi.

Viime vuosina Keniassa on tapahtunut useita terrori-iskuja varsinkin Somalian vastaisen rajan lähellä ja Nairobissa.

Syyskuussa 2013 Nairobissa tehtiin verinen terrori-isku, kun äärijärjestö al-Shabaab iski Westgate-ostoskeskukseen. Iskussa kuoli yli kolme vuorokautta jatkuneen piirityksen aikana lähes 70 ihmistä.

Vuonna 2015 al-Shabaab teki tähän asti tuhoisimman iskunsa yliopiston kampukselle Garissan kaupungissa. Iskussa kuoli lähes 150 ihmistä.