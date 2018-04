Poliisi: Torontossa yhdeksän kuollut ja 16 saanut vammoja pakettiauton ajettua jalankulkijoiden päälle

Torontossa Kanadassa yhdeksän ihmistä on kuollut ja 16 on saanut vammoja pakettiauton ajettua jalankulkijoiden päälle, kertoo poliisi.

Pakettiauto ajoi jalankulkijoiden päälle Torontossa myöhään maanantai-iltana Suomen aikaa. Valkoinen pakettiauto pakeni paikalta, mutta poliisi otti epäillyn kuljettajan hieman myöhemmin kiinni.

Poliisi ei ole kertonut teon mahdollista motiivia tai sitä, oliko teko mahdollisesti tahallinen. Poliisi ei myöskään paljasta epäillyn ajajan ikää tai sukupuolta. CNN:n viranomaislähde kuitenkin sanoo, että tapahtuneen uskotaan olevan tahallinen.

Pääministeri Trudeau kommentoi tapahtunutta

Poliisijohtaja Peter Yuenin mukaan yksi ihminen on otettu kiinni ja tutkinta on käynnissä. Poliisijohtajan mukaan tutkinnasta tulee monimutkainen.

Sunnybrookin sairaala kertoo Twitterissä, että heille on tuotu 10 tapahtuneessa loukkaantunutta ihmistä. Kaksi potilasta todettiin kuolleeksi heidän saapuessa sairaalaan. Sairaalan mukaan sairaalaan tuoduista viisi on kriittisessä tilassa, kaksi on saanut vakavia vammoja ja yhden vointi on kohtalainen.

Kanadan pääministeri Justin Trudeau on kommentoinut lyhyesti tapahtunutta.

– Kaikki, joita tapahtunut on koskettanut, ovat ajatuksissamme.

– Tulevien tuntien aikana saamme tietää enemmän tapahtuneesta.