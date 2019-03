Poliisi: Uuden-Seelannin epäilty ampuja olisi todennäköisesti jatkanut iskujen tekemistä, ellei häntä olisi pysäytetty

Uuden-Seelannin terroriepäilty olisi todennäköisesti tehnyt uuden iskun, elleivät viranomaiset olisi pysäyttäneet häntä, kertoo Uuden-Seelannin poliisi.

Asiasta uutisoi muun muassa CNN ja New Zealand Herald.

Poliisipäällikkö Mike Bush sanoo poliisin uskovan vahvasti, että pysäyttämällä epäillyn ampujan pelastettiin useita henkiä.

Poliisi kuitenkin kieltäytyi kommentoimasta yksityiskohtia.

Perjantaina Uuden-Seelannin Christchurhcissa 28-vuotias australialainen mies ampui kaupungin kahdessa moskeijassa. Iskussa kuoli 50 ihmistä.

Kahdeksan haavoittuneen tila on kriittinen

Iskun takia 29 ihmistä on edelleen sairaalahoidossa Christchurchissa, kertoo muun muassa Guardian. Kahdeksan haavoittuneen tila on kriittinen, ja he ovat tehohoidossa.

Yksi kriittisessä tilassa olevista on 4-vuotias tyttö, joka on viety Aucklandiin sairaalaan.

Tänään on järjestetty lisäksi kuolonuhrien ensimmäisiä hautajaisia. Kuolleista vasta 21 on virallisesti tunnistettu. Viranomaiset ovat sanoneet tekevänsä kaikkensa ruumiinavausten nopeuttamiseksi ja ruumiiden tunnistamiseksi. Kuolemansyyntutkinnat ovat aiheuttaneet turhautumista Christchurchin muslimiyhteisössä. Ruumiiden palauttaminen omaisille on kestänyt, ja islamin perinteiden mukaan kuollut muslimi tulisi haudata vuorokauden kuluessa kuolemasta.

"Epäilty ei vaikuta kärsivän mielenterveysongelmista"

Iskun jälkeen maan aselakeja aletaan tiukentaa. Lisäksi Uudessa-Seelannissa ihmiset ovat luovuttaneet aseitaan vapaaehtoisesti poliisille. Tiistai-iltaan mennessä ainakin 37 asetta oli luovutettu poliisille.

Iskuista epäillyllä 28-vuotiaalla australialaismiehellä oli aselupa ja hän omisti ainakin viisi asetta. Mies aikoo edustaa itseään oikeudessa ja on kieltäytynyt oikeuden hänelle määräämästä asianajajasta. Asiaa käsitellään seuraavan kerran oikeudessa 5. huhtikuuta.

Miestä syytteenluvussa edustanut asianajaja kertoi, että epäilty ei vaikuta kärsivän mielenterveysongelmista.

– Hän ilmaisi itseään rationaalisesti -- hän vaikutti ymmärtävän, mitä tapahtuu, asianajaja Richard Peters sanoi.

Uuden-Seelannin mielenterveyssäätiö on lisäksi julkaissut tiedotteen, jossa pyydetään, että ihmiset eivät rinnastaisi mielenterveysongelmia ääriajatteluun. Säätiö kertoo olevansa pettynyt mutta ei yllättynyt siitä, että osa ihmisistä sanoo, että terroristin on täytynyt olla mieleltään sairas. Säätiö kuitenkin huomauttaa, että valkoisen ylivallan ihannointi ei ole mielisairaus.