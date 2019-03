Poliisi käytti Istanbulissa kyynelkaasua naistenpäivän marssijoita vastaan

Turkissa Istanbulissa poliisi käytti perjantaina kyynelkaasua kansainvälisen naistenpäivän marssijoita vastaan. Naiset uhmasivat viranomaisten kieltoa osallistua mielenosoitukseen.

Vuosi sitten vastaava naistenpäivän tapahtuma sujui rauhanomaisesti. Tänä vuonna viranomaiset julkistivat naistenpäivän alla lausunnon, jossa kiellettiin kaikki mielenosoitukset Istiklal-kadulla.

Mellakkavarusteissa olleet turvallisuusjoukot käyttivät kyynelkaasua ja uhkasivat usuttaa koiria naisten kimppuun, jolloin osa pakeni sivukaduille. Jo ennen protestia poliisit olivat sulkeneet pääsyn Taksim-aukiolle.

– Me emme vaikene, me emme pelkää, me emme tottele, naiset huusivat.

Naisaktivistit ovat jo pitkään syyttäneet presidentti Recep Tayyip Erdoganin hallitusta siitä, ettei se tee tarpeeksi naisiin kohdistuvan väkivallan estämiseksi.