Poliisi on tunnistanut Toronton epäillyn ampujan, epäillyn perheen mukaan miehellä oli mielenterveysongelmia

Kanadan poliisi on tunnistanut Toronton ampumisesta epäillyn 29-vuotiaan miehen ja julkaissut tämän nimen. Torontossa sunnuntai-iltana paikallista aikaa alkaneessa ampumisessa kuoli kaksi ihmistä ja haavoittui kolmetoista. Poliisin mukaan mies alkoi ampua kohti ihmisryhmää kaupunginosan pääkadulla Greektownin kaupunginosassa

Toronton poliisin mukaan toinen kuolleista oli 18-vuotias nainen ja toinen 10-vuotias tyttö. Haavoittuneet ovat 10–59-vuotiaita, ja osan vammat ovat vakavia.

Poliisi ei ole kertonut miehen mahdollista motiivia. Epäillyn ampujan perheen mukaan miehellä oli mielenterveysongelmia. CBC Newsille antamassaan tiedotteessa perhe kertoo, että mies oli kärsinyt masennuksesta ja psykooseista koko elämänsä ajan.

Tiedotteen mukaan ammattilaisten väliintulo ei auttanut.

– Lääkkeet ja terapia eivät pystyneet hoitamaan häntä, tiedotteessa sanotaan.

Torontossa on tänä vuonna ollut yli 200 ampumavälikohtausta

Toronton pormestari John Tory kertoi aiemmin näkevänsä tapauksen todisteena siitä, että Torontossa on aseongelma. Kaupungin poliisin tilastojen mukaan heinäkuun puoleen väliin mennessä Torontossa on ollut yli 200 ampumavälikohtausta, joissa on kuollut yhteensä lähes 30 ihmistä.

Kanadassa on suhteellisen vähän aseellista väkivaltaa, etenkin verrattuna naapurimaahan Yhdysvaltoihin.