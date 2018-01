Poliisi pidätti Navalnyin mielenosoituksessa

Venäjän poliisi on pidättänyt oppositiojohtaja Aleksei Navalnyin tämän saavuttua paikalle järjestämäänsä mielenosoitukseen Moskovassa. Navalnyi kertoi pidätyksestä itse Twitter-tilillään. Hän tviittasi myös videon pidätystilanteesta. Navalnyi käveli kadulla muiden mielenosoittajien joukossa, kun poliisit tunkeutuivat ihmisjoukon läpi, tarttuivat Navalnyihin melko kovakouraisesti ja raahasivat poliitikon lähellä odottaneeseen bussiin.

– Minut on pidätetty, Navalnyi tviittasi.

– Tämä ei tarkoita mitään. Tulkaa Tverskaja-kadulle, hän jatkoi viitaten yhteen Moskovan pääkaduista, jolla mielenosoittajat marssivat.

– Ette osoita mieltänne minun puolestani, vaan itsenne ja tulevaisuutenne.

Navalnyi sanoi jo aiemmin aikovansa osallistua Moskovan mielenosoitukseen, vaikka myönsi, että hänet todennäköisesti pidätetään. Hän kertoi aamupäivällä, että poliisi oli hänen asuintalonsa ulkopuolella. Navalnyi ei kuitenkaan ollut kertomansa mukaan tuolloin kotona.

Navalnyi kutsui tukijoitaan osoittamaan mieltään maaliskuussa järjestettäviä presidentinvaaleja vastaan. Mielenosoituksiin eri puolilla maata kerrotaan osallistuneen tuhansia ihmisiä. Myös Moskovassa osallistujia sanotaan olleen tuhansia.

Mielenosoituksia oli tarkoitus järjestää yli sadassa kaupungissa. Navalnyin mukaan suurimmassa osassa kaupunkeja lupa mielenosoitukseen oli saatu. Itäsiperialaisessa Jakutskin kaupungissa mielenosoittajat marssivat 45 asteen pakkasessa.

Lähes sata pidätetty eri puolilla maata

Aamulla poliisi tunkeutui Navalnyin toimistoon Moskovassa ja otti kiinni useita hänen henkilökuntaansa kuuluvia. Myös muualla maassa poliisi on ottanut kiinni Navalnyin tukijoita.

Poliisin tarkoituksena oli katkaista toimistosta välitetty suora lähetys. Poliisi mursi Navalnyin avustajien mukaan oven rälläkällä. Navalnyin Twitter-tilillä näkyy kuvia poliisin saapumisesta toimistolle. Ilmeisesti poliisi oli kertonut tulleensa tutkimaan pommiuhkaa.

Erään mielenosoituksia tarkkailevan itsenäisen ryhmän mukaan eri puolilla maata olisi pidätetty noin 90 ihmistä.

Navalnyin ehdokkuus evättiin

– Tässä on kyse elämästänne. Kuinka monta vuotta haluatte vielä elää näiden varkaiden, kiihkoilijoiden ja pervertikkojen hallitessa? Olemme kestäneet tätä jo 18 vuotta, Navalnyi sanoi aiemmin kannattajilleen suuntaamassaan videoviestissä.

– Jos et tule paikalle, et anna sitä itsellesi anteeksi myöhemmin. Ennemmin tai myöhemmin he leikkaavat myös sinun ovesi.

Navalnyita on pidetty ainoana poliitikkona, joka saattaisi kyetä haastamaan nykyisen presidentin Vladimir Putinin. Navalnyin mukaan vaalit ovat lähinnä Putinin kruunajaiset.

Viime vuonna Navalnyi pyrki sinnikkäästi presidenttiehdokkaaksi, mutta viranomaiset hylkäsivät hänen ehdokkuutensa vedoten aiempaan rikostuomioon. Navalnyin mukaan tuomiolla on poliittiset motiivit.

Viime syksynä tehdyssä mielipidekyselyssä 58 prosenttia vastaajista sanoi aikovansa äänestää tulevissa presidentinvaaleissa. Se on yli kymmenen prosenttiyksikköä vähemmän kuin ennen vuoden 2012 vaaleja ja lähes 20 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuonna 2008.