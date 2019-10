Poliisi piirittää museota Etelä-Ranskassa – museoon linnoittautunut mies uhkaa lähteiden mukaan tehdä siitä "helvetin"

Ranskassa poliisi piirittää museota, johon on linnoittautunut ainakin yksi mies, poliisilähteet kertovat uutistoimisto AFP:lle.

Lähteiden mukaan mies murtautui yöllä arkeologiseen museoon Saint-Raphaelin kaupungissa Nizzan ja Cannesin lähellä. Museon seinille on kirjoitettu uhkaavia arabiankielisiä viestejä, joista yhdessä uhataan tehdä museosta "helvetti".

Poliisi kehottaa Twitterissä ihmisiä välttämään kaupungin keskustaa. Ei ole tiedossa, onko museossa muita ihmisiä tai onko mies aseistautunut.

Lähteiden mukaan mies ei ole suostunut kommunikoimaan poliisin kanssa. On myös mahdollista, että miehellä on rikoskumppani, joka on myös sisällä museossa, lähteet kertovat.

Arkeologinen museo sijaitsee rantakaupungin keskustassa, ja siihen kuuluu myös keskiaikainen kirkko.

– Koko naapurusto on eristetty. Meitä on käsketty pysymään ravintolassa, museota vastapäätä sijaitsevan Duplex-ravintolan työntekijä kertoi paikalliselle Nice-Matin-lehdelle.