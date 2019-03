Poliisi vieraili Christchurchin terrori-iskuista syytetyn ampujan kotona vuonna 2017 ennen aseluvan myöntämistä

Uuden-Seelannin poliisi kertoo vierailleensa Christchurchin terrori-iskuista syytetyn ampujan kotona vuonna 2017 ennen tämän hakeman aseluvan myöntämistä. Poliisi haastatteli miestä ja suoritti turvallisuustarkastuksen tämän kotona Dunedinissa.

Vierailu tapahtui lokakuussa 2017. Mies oli hakenut aselupaa edellisessä kuussa. Ennen aseluvan myöntämistä poliisi haastatteli myös kahta uusiseelantilaista henkilöä, jotka mies oli nimennyt suosittelijoikseen.

– Tämän jälkeen kaikki käytössä oleva tieto arvioitiin ja aselupa hyväksyttiin marraskuussa 2017, poliisin tiedottaja kertoi.

Pian aseluvan saatuaan mies osti useita aseita, joita hänen syytetään käyttäneen tuhoisissa moskeijaiskuissa viikko sitten. Iskuissa kuoli 50 ihmistä ja loukkaantui saman verran ihmisiä.

28-vuotias australialaismies on saanut iskuista murhasyytteen.

Uuden-Seelannin pääministeri Jacinda Ardern ilmoitti eilen, että maassa kielletään kaikki puoliautomaattiset aseet, joita käytettiin terrori-iskussa.

Ardern sanoi uskovansa vahvasti, että suuri enemmistö laillisesti aseen omistavista uusiseelantilaisista ymmärtää muutokset. Pääministeri kannusti kaikkia aseistaan eroon haluavia aloittamaan aseiden luovuttamisen heti.

Tuhannet marssivat uhrien muistolle

Yli 10 000 ihmistä marssi eilen Uudessa-Seelannissa Dunedinin kaupungin läpi moskeijaiskuissa surmansa saaneiden muistoksi. Kaupungin rugbykentälle kokoontui kaikkiaan 15 000 ihmistä. Väkijoukolle puhuneen kaupunginjohtajan mukaan nyt on selvitettävä, mitä muutoksia tarvitaan, jotta vastaavaa ei tapahtuisi enää koskaan.

Myös Christchurchissa muistettiin iskun uhreja, joiden hautajaisia on vietetty viime päivinä. Poliisi ilmoitti eilen, että kaikki kuolonuhrit on tunnistettu. Kuolemansyyntutkinnat ovat turhauttaneet kaupungin muslimiyhteisöä, sillä ruumiiden palauttaminen omaisille on kestänyt. Islamin perinteiden mukaan kuollut muslimi tulisi haudata nopeasti kuoleman jälkeen.

Pääministeri Ardernin mukaan valtakunnallinen muistoseremonia iskun uhreille on tarkoitus järjestää pian.