Polttoaineiden tuplahinnat lietsoivat Zimbabwessa yleislakon ja mielenosoituksia – useita ammuttu

Zimbabwessa turvallisuusjoukot ja poliisi ovat ampuneet ainakin viisi mielenosoittajaa, kertoo ihmisoikeusjärjestö Human Rights Watch. Lisäksi viime päivien mielenosoituksissa on haavoittunut 25, joista ampumahaavoja on paikallisen lääkärijärjestön mukaan ainakin 13 ihmisellä. Pidätettyjä on yli 200, joista osa on Guardianin mukaan lapsia.

Pidätettyjen joukossa on merkittävä oppositiohahmo pastori Evan Mawarire, jonka väitetään lietsoneen väkivaltaa sosiaalisessa mediassa, kertoo CNN.

Oppositio ja ammattiyhdistysliike julistivat Zimbabween maanantaina kolmen päivän yleislakon. Lakon aikana hallinto on rajoittanut internetin ja matkapuhelinverkkojen käyttöä tiukasti, minkä vuoksi kansalaisten tiedonsaanti on takunnut.

Pulaa ruoasta ja lääkkeistä

Zimbabwen talous on ollut pitkään vakavassa kriisissä, mutta kansa nousi barrikadeille kuultuaan polttoainehintojen korotuksista.

Presidentti Emmerson Mnangagwa ilmoitti lauantai-iltana televisiopuheessaan polttoaineen hintojen yli kaksinkertaistuvan. Presidentti perusteli hinnannostoja polttoainepulan hillitsemisellä.

Maassa on ollut polttoaineen lisäksi pulaa myös ruoasta ja lääkkeistä.

Mielenosoituksia on ollut etenkin pääkaupunki Hararen ja toiseksi suurimman kaupungin Bulawayon kaduilla. Poliisipartioiden pakotettua ihmisiä vetäytymään koteihinsa Hararen kadut ovat olleet autioina. Julkinen liikenne on ollut pysähdyksissä ja useimmat kaupat ovat olleet kiinni.

Emmerson Mnangagwa julistettiin Zimbabwen presidentiksi heinäkuussa. Mnangagwa tunnetaan vuosikymmenet maata itsevaltaisesti hallinneen, toissa vuonna syrjäytetyn Robert Mugaben liittolaisena.