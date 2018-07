Pompeo: Pohjois-Korea tuottaa edelleen ydinasemateriaalia

Yhdysvaltain ulkoministerin Mike Pompeon mukaan Pohjois-Korea tuottaa edelleen fissiiliä materiaalia eli ydinasemateriaalia. Pompeo lausui kommenttinsa vastatessaan Yhdysvaltain senaatin ulkoasiainkomitean esittämään kysymykseen.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump tapasi Pohjois-Korea johtajan Kim Jong-unin Singaporessa kesäkuussa. Huipputapaamisen jälkeen Trump julisti Pohjois-Korean aiheuttaman ydinuhan olevan "käytännössä ohi".

Satelliittikuvat viittaavat Pohjois-Korean alkaneen purkaa ohjustestialuettaan

Aiemmin tällä viikolla uutisoitiin, että yhdysvaltalaisen ajatushautomon analysoimien satelliittikuvien perusteella Pohjois-Korea vaikuttaa aloittaneen suuren ohjustestialueensa purkamisen. Satelliittikuvien perusteella Pohjois-Korean mannertenvälisten ohjusten päätestialueena pidetyssä Sohaessa puretaan osaa laukaisualustoista, raportoivat 38 North -ryhmän asiantuntijat.

Trump kertoi Kimin suostuneen purkamaan merkittävän asetestialueen kaksikon tavatessa.

Yhdysvaltalaismedia on uutisoinut Trumpin olleen yksityisesti turhautunut hitaaseen tahtiin, jolla Pohjois-Korea on toteuttanut aseriisuntaa koskevia lupauksiaan, vaikka Yhdysvaltain virallisissa lausunnoissa Pohjois-Korean-suhteiden kehittyminen on esitetty optimistisessa valossa.