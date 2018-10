Pompeo tapaa Saudi-Arabian kuninkaan ja kruununprinssin – toiveissa saada selvyyttä kadonneen sauditoimittajan tapaukseen

Saudi-Arabiaan matkustanut Yhdysvaltain ulkoministeri Mike Pompeo keskustelee tänään kuningas Salmanin kanssa kadonneesta sauditoimittajasta. Pompeon odotetaan tapaavan asiassa myös kruununprinssi Mohammed bin Salmanin, josta kadonnut toimittaja Jamal Khashoggi on myös kirjoittanut kriittisesti.

Pompeon kerrottiin aloittaneen keskustelut kuningas Salmanin kanssa puolenpäivän aikaan Suomen aikaa. Pompeo saapui Riadiin tänä aamuna.

Washington Postiin Saudi-Arabian hallinnosta kriittisesti kirjoittanut Khashoggi katosi, kun hän meni hoitamaan asioita Saudi-Arabian Istanbulin-konsulaattiin lokakuun alussa.

Pompeon on kerrottu olevan aikeissa matkustaa Saudi-Arabiasta Turkkiin, jossa hän uutistoimisto Anadolun mukaan tapaa ulkoministeri Mevlüt Cavusoglun.

Konsulaatti tutkittiin viime yönä

Turkin poliisi aloitti eilen illalla etsinnät Saudi-Arabian konsulaatissa Istanbulissa. Etsinnän katsottiin päättyneen, kun Turkin poliisin tutkijaryhmän ja syyttäjän nähtiin poistuneen konsulaatista aamuyön aikana. Tutkinta tehtiin yhteistyössä saudiviranomaisten kanssa.

Uutistoimisto AFP:n kirjeenvaihtajan mukaan osa poliiseista saapui konsulaattiin maanantai-iltana univormuissa ja osa puvuissa. Tutkijoilla oli mukanaan muun muassa tulostimia ja kansioita, ja he poistuivat mukanaan muun muassa näytteitä konsulaatin puutarhasta.

Kirjeenvaihtajan mukaan tutkinnan aikana paikalla oli myös saudidelegaatio, joka saapui konsulaattiin noin tuntia ennen turkkilaispoliiseja ja mitä ilmeisimmin myös jäi konsulaattiin tutkijoiden poistuttua.

Saudi-Arabia suostui tutkintaan konsulaatissa vajaa kaksi viikkoa sen jälkeen, kun Khashoggi katosi.

CNN: Saudiviranomaiset aikovat myöntää kuoleman "epäonnistuneessa kuulustelussa"

Turkkilaiset viranomaiset ovat sanoneet uskovansa, että Khashoggi tapettiin konsulaatissa. Saudi-Arabia on kiistänyt väitteen.

Uutiskanava CNN kertoi kuitenkin lähdetietoihinsa vedoten eilen Suomen aikaa, että Saudi-Arabia valmistelee nyt raporttia, jossa Khashoggin kerrotaan kuolleen epäonnistuneen kuulustelun seurauksena. Yhden CNN:n lähteen mukaan raporttia kuitenkin vasta valmistellaan, joten asiat saattavat vielä muuttua.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoi eilen, että puhelinkeskustelussa Saudi-Arabian kuningas Salman kiisti osallisuuden sauditoimittajan katoamiseen.

– (Kuninkaan) kiistäminen oli erittäin, erittäin voimakasta, Trump kertoi toimittajille Valkoisessa talossa puhuttuaan kuningas Salmanin kanssa puhelimessa.

Trump myös arvioi, että itsenäisesti toimineet tappajat ovat mahdollisesti surmanneet toimittaja Khashoggin Istanbulissa.

YK:n ihmisoikeuskomissaari vaatii immuniteetin poistamista

YK:n ihmisoikeuskomissaari Michelle Bachelet vaati tiistaina, että Khashoggin katoamiseen mahdollisesti liittyviltä viranomaisilta poistetaan immuniteetti, mikä saattaisi suojata asiassa osallisina olleita tutkinnalta.

– Kun otetaan huomioon tilanteen vakavuus, uskon, että tapaukseen liittyvien tilojen ja viranomaisten koskemattomuudesta tai immuniteetista olisi luovuttava välittömästi, Bachelet sanoi tiedotteessa.

Bachelet sanoi myös, että immuniteetti ei saisi estää tutkintaa siitä, mitä on tapahtunut ja kuka on vastuussa tapahtuneesta. Bacheletin mukaan kaksi viikkoa on pitkä aika sille, ettei mahdollisella rikospaikalla tehdä täyttä rikosteknistä tutkintaa. Konsulaatin ja viranomaisten koskemattomuuden voi poistaa Saudi-Arabia.

Bacheletin tiedottajan mukaan ihmisoikeuskomissaari on ollut yhteyksissä saudiarabialaisten kanssa.

– Kun otetaan huomioon, että olemassa näyttää olevan selviä todisteita siitä, että Khashoggi astui konsulaattiin eikä häntä ole nähty enää sen jälkeen, saudiviranomaisten tehtävänä on kertoa, mitä hänelle tapahtui siitä lähtien, Bachelet sanoi.