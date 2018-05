Pornotähti Stormy Danielsin asianajaja uskoo, että Trump joutuu eroamaan

Aikuisviihdetähti Stormy Danielsin eli Stephanie Cliffordin asianajaja uskoo, että Yhdysvaltain presidentti Donald Trump joutuu eroamaan ennen kautensa loppua. Asiasta uutisoi Guardian.

Pornotähden asianajaja Michael Avenatti arvioi Guardianin haastattelussa, että Trumpin rikkomuksista tulee niin paljon todisteita, ettei Trump voi jatkaa kauttaan loppuun. Avenatti ei kuitenkaan usko, että Trump saa virkarikossyytteitä.

Trumpin kausi jatkuu tammikuuhun 2021 asti.

Clifford on väittänyt olleensa salasuhteessa Trumpin kanssa. Hän on lisäksi kertonut, että Trumpin asianajaja Michael Cohen maksoi hänet hiljaiseksi ennen vuoden 2016 presidentinvaaleja. Trump on kiistänyt suhteen.

– Olemme vain raaputtaneet tapauksen pintaa. En vain usko, vaan tiedän. Paljon todistusaineistoa tulee julkisuuteen ja kun näin käy, Cohenin ja Trumpin käytös kuvottaa amerikkalaisia, ja sillä on vakavia seurauksia, Avenatti sanoo.

Trump on sanonut, ettei hän tiennyt Cohenin Cliffordille maksamasta 130 000 dollarin summasta. Trumpin lakitiimin uusi jäsen Rudolph Giuliani kuitenkin yllätti viime viikolla sanomalla, että Trump hyvitti Cohenille Cliffordille maksetun summan.