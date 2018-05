Portugalin parlamentti äänestää eutanasian laillistamisesta

Portugalin parlamentti äänestää tänään eutanasian eli lääkärin avustaman kuoleman laillistamisesta. La Vanguardia -lehden mukaan äänestyksen tulosta on mahdotonta arvata ennalta, sillä parlamentin 230 jäsenestä jopa 175 kuuluu puolueisiin, jotka ovat antaneet jäsenilleen luvan äänestää eutanasiasta omantuntonsa mukaan.

Lehti kertoo, että lakiehdotukset eutanasian laillistamisesta tulivat neljältä vasemmistolaiselta puolueelta. Kaikissa ehdotuksissa eutanasian ehtoina on, että potilaalla on parantumaton sairaus, hän on täysi-ikäinen eikä hänellä ole mielenterveysongelmia, jotka voisivat vaikuttaa hänen päätökseensä. Potilaan täytyy myös ilmaista useita kertoja toiveensa avustettuun kuolemaan.

Mikäli parlamentti hyväksyy jonkin lakialoitteista, viimeinen sana on presidentillä, joka voi halutessaan käyttää veto-oikeuttaan ja jättää lain allekirjoittamatta. Portugalin presidentinkanslian verkkosivuilla julkaistun tiedotteen mukaan presidentti ei ole vielä lyönyt kantaansa lukkoon. Presidentti Marcelo Rebelo de Sousa julkaisi tiedotteen vastauksena Expresso-lehden uutiseen, jonka mukaan hän ei olisi valmis hyväksymään eutanasialakia.

Katolinen kirkko vastustaa eutanasiaa jyrkästi, mutta kirkon vaikutusvalta Portugalin politiikassa on heikentynyt tällä vuosituhannella. Maa laillisti abortin 2007 ja samaa sukupuolta olevien parien avioliitot 2010.