Presidentti Erdoganille uusi haastaja Turkissa

Turkin pääoppositiopuolue CHP on nimennyt kokeneen kansanedustajan Muharrem Incen ehdokkaakseen kesäkuun ennenaikaisiin presidentinvaaleihin. Tunteisiin vetoavasta retoriikasta tunnettu Ince haastaa vaaleissa presidentti Recep Tayyip Erdoganin.

CHP:n johtaja Kemal Kilicdaroglu vahvisti Incen ehdokkuuden tänään Ankarassa. Kilicdaroglu ilmoitti aikaisemmin, ettei aio asettua vaaleihin ehdolle.

Ince on ollut puheissaan kovasanaisempi kuin vuodesta 2010 puolueen johdossa ollut Kilicdaroglu. Ince on kritisoinut nykyistä presidenttiä kärkkäästi. Hän on esimerkiksi luvannut myydä Erdoganin rakennuttaman tyyriin presidentinpalatsin, jos tulee valituksi presidentiksi.

Viime vuonna kansanäänestyksen yhteydessä hyväksytty presidentin valtaoikeuksia kasvattava aloite astuu voimaan vaalien jälkeen, mikä tekee vaaleista erityisen merkittävät. Ennenaikaiset presidentinvaalit järjestetään 24. kesäkuuta.