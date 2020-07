Presidentti Halonen Hongkongista: Toivon todella, että asiat menevät hyvin – vallanvaihdosjuhliin osallistunut Halonen muistelee, miten riskien tiedettiin olevan olemassa.

Kiinan tiukentuva ote Hongkongista on saanut presidentti Tarja Halosen muistelemaan vallanvaihdoksen juhlallisuuksia, joihin hän itsekin osallistui vuonna 1997. Hongkong siirtyi tuolloin näyttävin menoin Britannialta Kiinalle, joka lupasi turvata erityishallintoalueen oikeudet ja vapaudet.

Halonen, joka oli mukana juhlissa yhtenä EU:n ulkoministereistä, kertoo seuranneensa viimeaikaisia uutisia huolestuneena.

– Se oli kyllä mieleenpainuva tilaisuus sen vuoksi, että kyllä ne riskit olivat olemassa, mitä nyt on sitten osittain toteutunutkin. Toisaalta 90-luvun loppu oli puolivälistä lähtien optimismin ja toiveikkuuden aikaa, Halonen muistelee STT:lle puhelimitse.

Hongkongin kiistellyn turvallisuuslain on arvioitu murentavan alueen itsehallinnollista asemaa. Kiinan kansankongressin pysyväiskomitea hyväksyi alueesta otetta tiukentavan lain tiistaina, juuri ennen vallanvaihdoksen vuosipäivää.

Hongkongin, joka on yksi finanssimaailman keskittymistä, odotettiin Halosen mukaan pärjäävän taloudellisesti hyvin. Aluetta pidettiin myös tärkeänä kohtaamispaikkana Kiinalle muun maailman kanssa.

– Ehkä kuvaavaa on kuitenkin se, että kun sopimuksia pitkään valmisteltiin, muutti Hongkongista jo silloin aika paljon asukkaita Yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Mahdollisuudet positiiviseen ja vähemmän positiiviseen kehitykseen olivat tässä mielessä olemassa.

– Toisaalta se on vähän sama kuin Euroopan unionin laajentumisen suhteen. Kyllä kaikki tiesivät, että siinä on riskejä kun laajennutaan sillä vauhdilla. Toisaalta jos sitä ei olisi tehty, siinä olisi ollut ainakin yhtä isot riskit, Halonen vertaa.

Kansallisvaltioiden ideologia vahvistunut

Alueella on järjestetty tänä ja viime vuonna isoja mielenosoituksia, joissa on ajettu hongkongilaisille parempaa asemaa.

Halonen arvioi, että koronaepidemia on vahvistanut kansallisvaltioiden ideologiaa, mikä ei ole omiaan tukemaan Hongkongin irtaantumispolitiikkaa.

– Kun ihmiset ovat tottuneet aika pitkälle menevään itsenäiseen, demokraattiseen päätöksentekoon, niin kyllähän se mitä siitä vielä puuttuu, se tuntuu.

– Autonomia on aina vähän sellainen elävä tilanne. Sitä pitää hyvin taitavasti osata hoitaa, jos se aiotaan puolin ja toisin pitää siinä autonomiassa, Halonen sanoo.

Hän ei sen enempää ennusta, miten tilanne kehittyy. Ympäröivän maailman on hänen mukaansa tärkeää reagoida, mutta kuitenkin niin, että kanssakäyminen Kiinan kanssa jatkuu.

– Toivon todella, että asiat menevät hyvin, Halonen sanoo.

Haavisto: Kaikkien alueella liikkuvien kannattaa huomioida

Ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) mukaan Hongkongissa liikkuvien ulkomaalaistenkin on hyvä ottaa turvallisuuslain pykälät huomioon.

Eilen hyväksyttyyn lakiin perehdytään Haaviston mukaan parhaillaan edustustoissa eri puolilla maailmaa, sillä sitä on valmisteltu poissa julkisuudessa.

– Uudessa laissa on kovat pykälät, ja ne täytyy jokaisen sillä alueella liikkuvan ottaa huomioon. Se on varmasti yksi tämän lain tarkoituskin, että pelotevaikutus on olemassa, Haavisto sanoi keskiviikkona STT:lle.

Turvallisuuslain mukaan valtion vastaisesta toiminnasta, eron lietsomisesta, terrorismista tai salaliitosta vieraiden valtojen kanssa voi saada elinkautisen vankeustuomion. Laki antaa Kiinan keskushallinnolle erityistapauksissa mahdollisuuden siirtää syytetty tuomioistuimeen Manner-Kiinan puolelle.

– Totta kai tämä herättää huolen, minkälaisessa tapauksessa tätä on tarkoitus käyttää ja voisiko tulla vastaan tilanne, jossa tämä kohdistuisi ulkomaalaiseen, Haavisto sanoo.

Laki näyttää hänen mukaansa koskevan myös ulkomailla tapahtuneita rikoksia, jollainen olisi esimerkiksi Hongkongin itsenäisyyden vaatiminen.

"Mittatilaus mielenosoittajia vastaan"

EU:n johtajat ovat ilmaisseet kehityksestä vakavan huolensa, sillä alueen vahva autonomia ja periaate "yhdestä maasta ja kahdesta järjestelmästä" saattaa vakavasti vaarantua.

Ulkosuhteista vastaava korkea edustaja Josep Borrell ilmaisi jälleen keskiviikkona huolen EU-maiden puolesta.

EU tukee hänen mukaansa Hongkongin vahvaa autonomista asemaa.

– Kiinan menneisyydessä antaman vakuutuksen mukaisesti Euroopan unioni pitää välttämättömänä, että hongkongilaisten olemassa olevat oikeudet ja vapaudet varmistetaan, Borrell toteaa lausunnossaan ja viittaa muun muassa sanan- ja lehdistönvapauteen sekä kokoontumisvapauteen.

Haaviston mukaan on hyvä, että EU on ilmaissut huolensa.

– Laki on selvästi tehty mittatilauksena Hongkongissa nähtyjä mielenosoituksia ja mielenosoittajia vastaan. Laki antaa viranomaisille hyvin laajat valtuudet, Haavisto arvioi.

Yhdysvaltain ulkoministeri Mike Pompeo on uhannut, että alue voisi menettää asemansa erityistalousalueena, mikä voisi vaarantaa sen paikan kansainvälisenä rahoitusmaailman keskittymänä.

Haaviston mukaan elintilan kapeneminen voisi näivettää taloudellista toimeliaisuutta. Ainakaan vielä yritysten massamuuttoa ei hänen mukaansa ole näkyvissä.