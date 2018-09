Presidentti Niinistö saksalaislehdelle: Kun tapaa Putinin, pitäisi olla erittäin varovainen

Venäjän presidentin Vladimir Putinin tavatessaan pitäisi olla erittäin varovainen, sanoo presidentti Sauli Niinistö saksalaisen Frankfurter Allgemeine -lehden haastattelussa.

Niinistö sanoo ottaneensa asian puheeksi Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kanssa Helsingissä pidetyn huipputapaamisen yhteydessä. Hän kertoi Trumpille, että Putin on aina todella hyvin valmistautunut.

Niinistön mukaan Suomen suhde Venäjään on hyvin selvä ja suoraviivainen, eikä maan kanssa ole vaikea tulla toimeen.

– Olemme tehneet selväksi, miten suhtaudumme Krimiin ja EU-pakotteisiin. Venäläiset tuntevat näkökantamme eivätkä yritä sitä muuttaa. He tietävät, että voimme olla hyvin peräänantamattomia.

Niinistö sanoo voivansa puhua Putinin kanssa hyvin avoimesti myös arkaluonteisista aiheista. Hänen mukaansa olennaista on pysyä selvillä toisen näkemyksistä, eivätkä he keskusteluissaan pyri yksimielisyyteen.

Niinistö toistaa haastattelussa näkemyksensä, ettei näe tällä hetkellä tarvetta sille, että Suomi hakisi Nato-jäsenyyttä. Hänen mukaansa Venäjällä on selvä näkemys asiaan.

– Kun he katsovat nyt rajan yli, he näkevät suomalaisia. Jos olisimme Naton jäseniä, he näkisivät vihollisia. Tämä on heidän kantansa.

Suomessa Niinistön haastattelusta kertoi ensin Yle.