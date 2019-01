Presidentti Trump aikoo pitää tv-puheen Meksikon rajamuurikiistaan liittyen

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump aikoo pitää tänään tiistaina televisioidun puheen Meksikon rajamuurikiistaan liittyen.

Trump kertoi Twitterissä, että hän puhuu kansalaisille tiistai-iltana yhdeksältä paikallista aikaa Valkoisen talon toimistostaan ja puheen aiheena on turvallisuuskriisi maan etelärajalla.

Lisäksi Trump on kertonut amerikkalaisviestimien mukaan, että hän aikoo vierailla myöhemmin tällä viikolla Yhdysvaltain ja Meksikon raja-alueella.

Kiista presidentin vaatimasta muurista on johtanut siihen, että neljännes liittovaltion toiminnoista on ollut suljettuna jo kolmatta viikkoa. Trump on vaatinut sitkeästi rahoitusta muurilleen, mutta demokraatit eivät ole taipuneet.

Sulku on vaikuttanut noin 800 000 liittovaltion työntekijään, joista osa on ollut lomautettuna ja osa tehnyt töitä palkatta.

"Pahantahtoisuutta ja virheellistä tietoa"

CNN:n mukaan Trump vihjaisi avustajilleen viikonloppuna, että hän olisi kiinnostunut puhumaan kansalaisille parhaaseen katseluaikaan, jotta rajamuuriasia saisi lisähuomiota.

New York Times kirjoittaa, että kongressin demokraatit ovat vaatineet yhtäläistä ruutuaikaa omille näkemyksilleen.

– Jos hänen (Trumpin) viimeisimmistä lausunnoista voi päätellä mitään, (puhe) on täynnä pahantahtoisuutta ja virheellistä tietoa, edustajainhuoneen puheenjohtaja Nancy Pelosi ja senaattori Chuck Schumer sanoivat demokraattien lausunnossa New York Timesin mukaan.

Trump väläytti viime viikolla, että hän on halukas julistamaan kansallisen hätätilan saadakseen rahoitusta Meksikon-muurilleen. CNN:n haastatteleman nimettömän hallintolähteen mukaan Trump saattaa ottaa hätätilan käyttöön, jos kiista muurin rahoituksesta ei ala ratketa.

Julistamalla kansallisen hätätilan Trump voisi kiertää kongressin kokonaan ja ohjata rahaa muurin rakentamiseen esimerkiksi puolustusministeriölle osoitetuista rahoista.