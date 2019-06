Presidentti Trump aloitti Britannian-vierailunsa haukkumalla Lontoon pormestarin Twitterissä

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump on saapunut kolmipäiväiselle vierailulle Britanniaan. Presidentin Air Force One -kone laskeutui Stanstedin lentokentälle Lontoon lähellä yhdeltätoista aamupäivällä Suomen aikaa.

Trumpin mukana matkustaa hänen vaimonsa Melania. Trumpin tytär ja neuvonantaja Ivanka saapui Lontooseen jo aiemmin.

Trump lähetti vierailunsa ensimmäiset tviitit jo muutamaa minuuttia ennen koneensa laskeutumista. Tviiteissä Trump haukkui Lontoon pormestarin Sadiq Khanin, joka vertasi viikonloppuna presidenttiä 1900-luvun fasistijohtajiin.

Trump nimitti Khania luuseriksi, joka on tehnyt surkeaa työtä Lontoon johdossa.

– (Khan) muistuttaa minua paljon erittäin tyhmästä ja kyvyttömästä New Yorkin pormestari (Bill) de Blasiosta, joka on myös tehnyt kelvotonta työtä – (Khan) on tosin vain puolet hänen pituudestaan, Trump tviittasi koneesta käsin.

Khan kirjoitti viikonloppuna Observer-sanomalehdessä, että Trumpille ei pitäisi levittää punaista mattoa, kun tämä levittää äärioikeistolaisia arvoja ja uhkaa demokraattista järjestelmää.

– Presidentti Donald Trump on vain yksi räikeimmistä esimerkeistä kasvavasta maailmanlaajuisesta uhasta. Äärioikeisto on nousussa ympäri maailman ja uhkaa oikeuksiamme ja vapauksiamme, jotka ovat määrittäneet liberaaleja demokraattisia yhteiskuntiamme yli 70 vuoden ajan, Khan kirjoitti.

Vierailu alkaa kuningattaren tapaamisella

Trump tapaa vierailunsa ensimmäisenä päivänä kuningatar Elisabetin ja muita kuningashuoneen jäseniä. Huomenna on vuorossa tapaaminen tehtävästään kohta väistyvän pääministeri Theresa Mayn kanssa. Keskiviikkona vierailu huipentuu Normandian maihinnousun 75-vuotisjuhlallisuuksiin Portsmouthissa Etelä-Englannissa.

Brittipolitiikka on EU-eroprosessin venymisen takia myllerryksessä, ja brexit-sovun saavuttamisessa epäonnistunut pääministeri May aikoo erota perjantaina konservatiivipuolueen johdosta, kun Trumpin vierailu on saatu hoidettua. Hän kuitenkin jatkaa virkaatekevänä pääministerinä, kunnes seuraaja on valittu.

Lontooseen odotetaan suurmielenosoituksia Trumpin vierailua vastaan. Stop Trump -protestiliikkeen mukaan tarkoituksena on viestiä, etteivät britit hyväksy Trumpin politiikkaa eikä presidenttiä olisi pitänyt kutsua Britanniaan.

Presidentin tölväisy tallentui haastattelunauhalle

Ennen vierailua Trump ei malttanut olla puuttumatta Britannian sisäpolitiikkaan. Sunnuntaina hän evästi maan johtoa brexit-sotkussa.

Presidentti sanoi Sunday Timesin haastattelussa, että Britannian tulee jättää unioni vaikka ilman sopimusta. Hän ehdotti myös, että Britannian tulisi nostaa uuden Brexit-puolueen johtaja Nigel Farage brexit-pääneuvottelijakseen.

Vierailun alla on syntynyt porua myös Trumpin herttuatar Meghania koskevista kommenteista.

Brittiläinen tabloid-lehti Sun kertoi viikonloppuna, että Trump oli kutsunut amerikkalaissyntyistä herttuatarta haastattelussa "häijyksi". Trumpin puheet olivat tallentuneet Sunin haastattelunauhalle.

Nauhalla Trumpia haastatellut toimittaja huomauttaa, että herttuatar oli kritisoinut Trumpia presidentinvaalikampanjan aikana ja sanonut, että hän muuttaa Kanadaan, jos Trump tulee valituksi.

– Sen sijaan hän muuttikin tänne (Britanniaan), haastattelija jatkoi.

– No, aika moni muuttaa tänne. En tiennyt että hän on häijy, Trump sanoi.

Presidentti sanoi myös, että herttuatar pärjää tehtävässään hyvin.

Trump kiisti Twitterissä kutsuneensa Meghania häijyksi ja kuittasi asian tuttuun tapaan valeuutisena.